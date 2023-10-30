Evdeki Bakırları Altına Çeviren Yöntem! Tek Bir Sıkımla Yepyeni Ve Parlak

Bakır malzemeleri hem nostaljik hem de güzel görüntüsüyle herkes tarafından sevilen mutfak malzemeleri arasında. Bakır malzemeler güzel olduğu kadar kullanış ve temizlik açısından oldukça zorlayıcı ürünlerdir.

Bakır malzemeler yapısından dolayı birkaç kullanım sonrası detaylı bir temizliğe ihtiyaç duyarlar. Çok fazla ısı ve suya maruz kalan bakır malzemelerde zamanla solma ve kararmalar meydana gelir. Gerek mutfaklarda gerek dekorasyonlarda sıkça kullanılan bakır malzemeler zamanla deformasyona uğrarlar. Bakır malzemeler için kullanılan kimyasal içerikli temizlik ürünleri bakırlara daha çok zarar verebilir. Kimyasal içerikli deterjanlar kullanmak yerine doğal yöntemlere başvurmak sağlımız ve malzemelerimizin ömrünü uzatmak için daha faydalıdır. Bakır malzemeleri evde doğal yöntemlerle parlatmak oldukça kolay. İşte bakır malzemelerinizi parlatmanın formülü…

Bakır Parlatan Muhteşem Formül

Bakırlarınızı parlatacak en güzel ve en etkili formülün ketçap olduğunu biliyor muydunuz? Ketçap kararan, solan ve eskiyen tüm bakır malzemelerinizi parlatmada bir numaralı formüldür. Bir sıkım ketçapla bakır malzemenizi güzelce ovun. Dilerseniz eldiven kullanarak elinizle ovabilir, dilerseniz bulaşık süngeri yardımıyla ovabilirsiniz. Bu muhteşem etkiye hayran kalacaksınız. Sizin de evinizde bakır malzemeler varsa ve nasıl eski haline dönüştüreceğim diye düşünüyorsanız bu formülü mutlaka uygulayın.

Bakır malzemeleri parlatmanın başka formülleri de bulunuyor. Sirke, limon, karbonat ve sofra tuzu bakır parlatmak için kullanılan diğer formüller arasındadır.