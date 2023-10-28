Duşakabininize Bir Fıs Sıkın ve Etkiyi Görün! 5 Dakikada Camlarınızı Ayna Gibi Yapan Muhteşem Formül!

Duşakabinlerde çıkmayan su lekeleri herkesin korkulu rüyası. Suyun içerisinde bulunan kireç, şampuan ve duş jellerindeki kimyasal kalıntılar duşakabinlerde leke oluşumuna neden oluyor. Çıkmak bilmeyen bu su lekeleri ise temizliği oldukça zorlaştırıyor.

Günümüzde hemen hemen her evde bulunan cam duşakabinler, su lekelerinin daha çok iz bırakmasına sebebiyet veriyor. Böylece banyo temizliği daha zorlu hale geliyor. Bu lekeleri çıkarmak için ağır kimyasallar kullanmak yerine doğal yöntemlerle su lekelerinden kurtulabilirsiniz. Hem doğal hem de sağlığınıza zarar vermeyecek doğal formüllerle daha zahmetsiz ve kolay bir temizlik gerçekleştirebilirsiniz. Aksine banyoda soluduğunuz çamaşır suları ve tuz ruhları gibi ağır kimyasallar sağlığınıza büyük tehdit oluşturabilir. Doğal yöntemlerde evde çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz kireç savar duşakabin temizleme formülünün tüm detayları yazımızda.

Kireç Savar Duşakabin Temizleyici Formül

Malzemeler;

Yarım çay bardağı bulaşık deterjanı

Yarım kutu bulaşık parlatıcı

1 bardak içme suyu

1 çay bardağı limon suyu

Hazırlanışı;