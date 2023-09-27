İshal, bağırsak hareketlerini bozan ve dışkının normalden daha sık (günde 3 veya daha fazla kez) ve sulu bir şekilde atılmasıyla karakterize edilen bir durumdur. İshalin farklı şiddet seviyeleri vardır ve hafif durumlarda ishale iyi gelen yiyeceklerle kontrol altına alınabilir.

İshal, dışkının gevşek ve sulu olmasıyla kendini gösterir ve sık tuvalet ihtiyacına yol açar. Akut ishal kısa süreli bir durumdur ve genellikle 1 veya 2 gün sürerken, kronik ishal birkaç hafta sürebilir. İshalin belirtileri arasında karın krampları da bulunur.

İshal, ciddi bir sıvı kaybına (dehidrasyon) yol açabilir ve tedavinin temel amacı kaybedilen sıvının yerine konmasıdır. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkan ishal durumlarında antibiyotik tedavisi önerilebilir.

İshali Bıçak Gibi Kesen Meyveler

Muz

Muzun ishale iyi gelip gelmediği sorusu, muzun yüksek potasyum içeriği sayesinde olumlu yanıtlanır. Muz, ishalin kontrol altına alınmasına yardımcı olan bir besindir. Muz içerisinde bulunan nişasta, bağırsaklardaki fazla suyun emilmesine yardımcı olur ve dışkının sıkılaşmasına katkıda bulunur. İshal durumlarında kaybedilen potasyumu dengelemeye yardımcı olan muz, ishal günlerinin dostu olarak kabul edilir. Ayrıca tokluk hissi sağlar, enerji verir ve mideyi olumsuz etkileyebilecek zararlı bakterilerin çoğalmasını engeller. Aynı zamanda depresyon ve stres gibi duygu bozukluklarına karşı da koruyucu bir etki sunabilir.

Çok olgunlaşmamış muzu tercih etmek etkiyi daha da hızlı görmenizi sağlayabilir.

Şeftali

Mevsiminde bolca tüketilebilen şeftali, ishal sorunu yaşandığında etkili bir yardımcı olabilir. Potasyum açısından zengin olan bu meyve, sindirim sisteminin düzenlenmesine katkı sağlar. Şeftali, kolesterol içermez ve düşük glisemik indekse sahiptir, bu da kan şekerinin hızlı yükselmesini önler.

Elma

Elma, içerdiği vitaminler ve mineraller nedeniyle sindirim sistemi sorunlarına iyi gelebilen meyvelerden biridir. İshali olanlar için de uygun bir seçenek olan elma, aynı zamanda diş ve ağız sağlığını korur, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir.

Lifli gıdaları tercih etmemelisiniz: Yüksek lif içeriğine sahip besinler ishal sorununu artırabilir ve bağırsaklarınızın toparlanmasını zorlaştırabilir. Bu dönemde fasulye, nohut, mercimek, bulgur gibi kuru baklagilleri tüketmekten kaçınmalısınız. Ayrıca, meyveler de genellikle lif içerir, bu nedenle armut, kayısı, incir ve karpuz gibi meyveleri sınırlamanız faydalı olabilir.