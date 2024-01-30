Kahvaltının vazgeçilmezlerinden zeytinin acısı nasıl çıkar? Zeytinin acı tadını gidermek bu kadar basit! Sadece iki malzeme ile...

TUZLU ZEYTİNİN TUZU NASIL ALINIR?

Zeytinin tuzunu almak için, öncelikle tuzlu su içerisinde muhafaza edilen zeytinleri temizleyip yıkayın. Ardından, zeytinleri bir süzgeç yardımıyla suyunu iyice süzerek alın. Daha sonra, tuzlu bir kabın içine zeytinleri ekleyin ve tuz miktarını zeytinlerin miktarına göre ayarlayarak homojen bir şekilde dağılmasını sağlayın. Zeytinlerin üzerini örtecek kadar tuz ekledikten sonra, karışımı dikkatlice karıştırın ve tuzun zeytinlere eşit şekilde nüfuz etmesini bekleyin. Son olarak, tuzlu zeytinleri hava almayan bir kapta saklayarak lezzetlerin iyice karışmasını sağlayın ve bir süre dinlendirin.