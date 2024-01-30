Kahvaltının vazgeçilmezlerinden zeytinin acısı nasıl çıkar? Zeytinin acı tadını gidermek bu kadar basit! Sadece iki malzeme ile...
Zeytin kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmez bir parçası. Zeytinsiz bir sofra düşünmek neredeyse imkansız. Peki zeytinin ağızda bıraktığı değiştirmenin bir yolu var mı? Zeytinin acı aromasını sadece iki malzeme ile almak mümkün.
Zeytin kültürümüzün ve sofralarımızın vazgeçilmez bir parçası. Kahvaltıların yanı sıra poğaça, börek gibi atıştırmalıklarımızı da süsleyen zeytinin acı tadı nasıl çıkar?
ACI TADI BÖYLE YOK EDEBİLİRSİNİZ!
Bozulmamış zeytinlere uygulanan bu yöntem dikkatle uygulanmalı. Her bir kilo zeytin için 1 litre su ve kostik soda karıştılır ve soğuduktan sonra temizlenmiş zeytinlerin içine dökülür.
Bu halde zeytinlerin 8-10 saat arasında bekletilmesi gerekir. Ardından zeytinlerin suyu günde iki ya da üç kez değiştirilerek soğuk suda bekletilir.
TUZLU ZEYTİNİN TUZU NASIL ALINIR?
Zeytinin tuzunu almak için, öncelikle tuzlu su içerisinde muhafaza edilen zeytinleri temizleyip yıkayın. Ardından, zeytinleri bir süzgeç yardımıyla suyunu iyice süzerek alın. Daha sonra, tuzlu bir kabın içine zeytinleri ekleyin ve tuz miktarını zeytinlerin miktarına göre ayarlayarak homojen bir şekilde dağılmasını sağlayın. Zeytinlerin üzerini örtecek kadar tuz ekledikten sonra, karışımı dikkatlice karıştırın ve tuzun zeytinlere eşit şekilde nüfuz etmesini bekleyin. Son olarak, tuzlu zeytinleri hava almayan bir kapta saklayarak lezzetlerin iyice karışmasını sağlayın ve bir süre dinlendirin.