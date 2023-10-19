Limon Kabukları Tüketmenin Bilinmeyen O Faydası! Bebeklere Limon Ne Zaman Verilir!

Vitamini kabuğunda sözünü muhtemelen herkes duymuştur. Limon tam olarak bu söze uygun olan bir gıda. Sizler için limon kabukları tüketmenin bilinmeyen faydasını yazdık ve bebeklikte limon tüketimi nasıl olmalı sorusunu cevapladık!

VİTAMİNİ KABUĞUNDA! LİMON KABUKLARI TÜKETMENİN FAYDASI!

Turunçgiller ailesinden bir meyve olan limon genellikle sarı renkte olup oval bir şekle sahiptir. Turunçgiller ailesinin diğer üyeleri arasında portakal, mandalina, greyfurt ve bergamot bulunur. Limon, kabuğu, eti ve suyu olmak üzere üç ana kısımdan oluşur.

Limonun en dış kısmı olan kabuğu limonun karakteristik kokusunu ve tadını verir. Eti, limonun iç kısmıdır ve sulu ve ekşi bir tada sahiptir. Suyu ise limonun en iç kısmıdır ve C vitamini açısından zengindir. Limonun anavatanı, Hindistan'ın Himalaya Dağları'nın güney etekleri olarak kabul edilse de MÖ 2000'lere kadar Çin'de yetiştirildiği bilinmektedir. 10. yüzyıl başlarında Araplar tarafından Avrupa'ya tanıtılmıştır. Subtropikal ve tropikal iklimlerde yetiştirilen limon, özellikle Akdeniz, Asya ve Latin mutfaklarında popülerdir. Ayrıca Türk mutfağında da salatalarda, çorbalarda, soslarda ve içeceklerde yaygın olarak kullanılır. Limon faydalı ancak asıl vitamini kabuğunda yer alan bir gıda. Sizler için limon kabukları tüketmenin bilinmeyen faydasını aşağıda yazdık!

LİMON KABUĞU TÜKETMENİN FAYDALARI!

Limon kabuğu, limonun suyundan daha fazla C vitamini, lif ve antioksidan içerir. Bu sebeple limon kabuğu tüketilmesinin sağlığa pek çok yararı vardır. İşte o faydalar:

C vitamini içeriği yüksek olduğundan bağışıklık sistemini güçlendirir, yaraların iyileşmesine ve serbest radikallerin zararlarından korunmaya yardımcı olur.

Lif içeriği yüksek olduğundan sindirim sistemini desteklemeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

Yüksek antioksidan içeriği sayesinde hücrelere zarar veren serbest radikallerin etkisini azaltmaya yardımcı olur.

Kalp sağlığını destekler.

Kilo vermeye yardımcı olabilir. İbrahim Saraçoğlu'nun bu konuda kilo verdiren limon pekmez karışımı tarifi bulunmaktadır.

BEBEKLERE LİMON NE ZAMAN VERİLİR!

Limon birçok açıdan sağlıklı bir besin olsa da sahip olduğu keskin ekşi tat sebebiyle bebeklerin tüketimine alışmakta zorlanabileceği bir besindir. Bu nedenle, limonu bebeğinize çok az miktarda ve yavaş yavaş alıştırarak vermeye başlamanız önerilir. 6. aydan sonra bebeklere limon verilebilir.

LİMON SUYU PH DEĞERİ NEDİR!

pH değeri bir maddenin asidik, bazik veya nötr olduğunu anlamamızı sağlayan bilimsel çalışmalarda sıklıkla kullanılan bir terimdir. pH değeri 7'den küçük olan maddeler asidik, 7 olan maddeler nötr ve 7'den büyük olan maddeler ise bazik olarak nitelendirilir. Limon suyunun pH değeri 2,2 ile 2,4 arasındadır. Bu, limon suyunun asidik bir madde olduğunu gösterir. Limon suyunda bulunan sitrik asit, limon suyunun asidik olmasının nedenidir.