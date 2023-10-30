Rutubet neden olur? Nasıl geçer? Sessiz düşmanımıza karşı ne yapmalıyız?

Rutubet, evlerde veya diğer binalarda duvarlarda, tavanlarda, zeminlerde veya diğer yüzeylerde su lekeleri, küf ve mantar oluşumuna yol açar. Ayrıca rutubetin uzun vadeli etkileri arasında yapı malzemelerinin bozulması, iç mekan hava kalitesinin kötüleşmesi ve sağlık sorunları yer alır. Bu yazımızda rutubet neden olur? Nasıl geçer? sorularını yanıtlayacağız!

RUTUBET NEDEN OLUR? NASIL GEÇER?

Rutubet oluşmasının birçok farklı nedeni vardır ve genellikle çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi sonucu meydana gelir. Bu faktörlerin bazıları şunlardır: Binalarda çatı, duvar veya pencere sızıntıları gibi su sızıntıları, iç mekanlarda rutubet oluşumuna neden olur. Ayrıca, su yalıtımının yetersiz olduğu durumlarda da benzer sonuçlarla karşılaşabiliriz. Sızıntılar, suyun iç mekana girmesine ve yüzeylerde su birikmesine yol açar, bu da rutubetin oluşmasına zemin hazırlar.

Diğer bir sebep; İç mekanlardaki yetersiz havalandırma, su buharının havada yoğunlaşmasına ve nemin artmasına yol açar. Özellikle banyo ve mutfak gibi yüksek nem seviyelerine sahip bölgelerde sorun meydana gelir. Eğer bu alanlardaki nemi düzenli olarak havalandırmazsak, iç mekanlarda rutubetin oluşma olasılığı artar. Rutubet oluşumunun diğer sebebi ise zemin veya bodrum katlarda yetersiz su yalıtımı, yer altı su seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Bu da zeminlerde veya duvarlarda rutubet oluşumuna yol açabilir. Toprak nemi, zeminin altındaki suyun yüksek seviyelerde olmasından kaynaklanabilir ve binaların temel bölgelerini etkileyebilir.

Rutubet oluşumuna sebep olan diğer bir etken; Bitki sulama, banyo, duş alma ve yemek pişirme gibi günlük aktiviteler, iç mekanlarda nem seviyelerini artırır. Eğer bu aktivitelerin sonucunda nem düzenli olarak havalandırılmazsa, rutubet sorunları meydana gelebilir. Bu tür aktiviteler sonucunda ortaya çıkan su buharı iç mekanlarda yoğunlaşır. Son olarak bahsedeceğimiz rutubet sebebi ise; İklim koşullarıdır. Özellikle yüksek nem, yağışlı hava ve sıcaklık farkları iç mekanlarda rutubetin artmasına neden olur. Hava koşulları, iç mekanlardaki nem seviyelerini etkiler.

RUTUBET NASIL GEÇER?

Rutubetin oluşmasını önlemek için alınabilecek bazı önlemler şunlardır: Binaların dış ve iç cephelerinin yalıtılması, rutubetin oluşmasını önlemede önemli bir rol oynar. Binalarda oluşan su sızıntılarının giderilmesi, rutubetin oluşmasını önlemek için gereklidir. Yağmurlu havalarda pencere ve kapıların açık bırakılmaması, içeriye nem girmesini önlemeye yardımcı olur. Son olarakda; Rutubetli alanların havalandırılması, küf ve mantar oluşumunu önlemeye yardımcı olur.