Sahurda bunları yiyen gün boyu açıkmıyor! Oruç tuttuğunuzu bile unutturacak çok tok tutan besinler hangileri?
Oruç tutarken yaşanan en büyük sorun elbette açlık hissi. Bedenler bir süre sonra alışsa dahi oruç tutarken uzun süreli açlığın etkisiyle insanlarda bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ancak sahurda doğru beslenerek oruç zamanı yaşadığınız sorunu yarı yarıya azaltabilirsiniz. Hangi besinler tok tutar
Ramazan ayının başlamasıyla artık oruçlar tutulmaya başlandı. Ramazan'ın ilk günlerinde rutinlerden kaynaklanan açlık yerini fiziksel açlığa bıraktı. Ancak fiziksel açlık çok kolay önlenebiliyor. Ramazan ayında hem sağlıklı kalmak hem de aşırı açlık yaşamamak mümkün. Peki sahurda hangi besinleri tüketirsek açlığımızı kontrol edebiliriz?
1) Bitki Çayları
Her türlü bitki çayı kendine has faydasıyla sahurda tüketilebilir. Normalde tükettiğimiz "siyah çay"ın tüketilmesi için aynı zamanda su tüketiminin de artması gerekirken bitki çaylarında ise durum farklıdır. Örneğin ıhlamur içerek sahurdan sonraki uykunuzu rahat bir şekilde geçirebilir ya da sahurda yeşil çay tüketerek daha tok kalabilirsiniz.
2) Yumurta
Yumurta tok tutucu olması nedeniyle diyet listelerinin vazgeçilmezi olsa da her pişirme usülü aynı oranda tok tutmuyor. Sahanda yumurta çok kolay erirken sahurda haşlanmış yumurta yiyerek daha uzun süre tok kalabilirsiniz.
3) Kuruyemişler
Kuruyemişler tek başına doyurucu olmasalar da içerdikleri sağlıklı yağları parçalamak daha uzun sürdüğü için vücudunuz daha geç açlık hissetmeye başlar. Yine de kuruyemişlerin de çok tüketilmesindense uygun miktarlarda tüketmek daha iyi olabilir.