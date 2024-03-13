Sahurda bunları yiyen gün boyu açıkmıyor! Oruç tuttuğunuzu bile unutturacak çok tok tutan besinler hangileri?

3) Kuruyemişler

Kuruyemişler tek başına doyurucu olmasalar da içerdikleri sağlıklı yağları parçalamak daha uzun sürdüğü için vücudunuz daha geç açlık hissetmeye başlar. Yine de kuruyemişlerin de çok tüketilmesindense uygun miktarlarda tüketmek daha iyi olabilir.