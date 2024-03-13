Sahurda bunları yiyen gün boyu açıkmıyor! Oruç tuttuğunuzu bile unutturacak çok tok tutan besinler hangileri?

Oruç tutarken yaşanan en büyük sorun elbette açlık hissi. Bedenler bir süre sonra alışsa dahi oruç tutarken uzun süreli açlığın etkisiyle insanlarda bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ancak sahurda doğru beslenerek oruç zamanı yaşadığınız sorunu yarı yarıya azaltabilirsiniz. Hangi besinler tok tutar

# oruç tutarken tok olmanın yolları # oruç tutarken nasıl beslenmeli
Editör: Gözdenur Mercan
Son Güncelleme:
Sahurda bunları yiyen gün boyu açıkmıyor! Oruç tuttuğunuzu bile unutturacak çok tok tutan besinler hangileri? - Resim: 1

Ramazan ayının başlamasıyla artık oruçlar tutulmaya başlandı. Ramazan'ın ilk günlerinde rutinlerden kaynaklanan açlık yerini fiziksel açlığa bıraktı. Ancak fiziksel açlık çok kolay önlenebiliyor. Ramazan ayında hem sağlıklı kalmak hem de aşırı açlık yaşamamak mümkün. Peki sahurda hangi besinleri tüketirsek açlığımızı kontrol edebiliriz?  

1 7
Sahurda bunları yiyen gün boyu açıkmıyor! Oruç tuttuğunuzu bile unutturacak çok tok tutan besinler hangileri? - Resim: 2

1) Bitki Çayları

Her türlü bitki çayı kendine has faydasıyla sahurda tüketilebilir. Normalde tükettiğimiz "siyah çay"ın tüketilmesi için aynı zamanda su tüketiminin de artması gerekirken bitki çaylarında ise durum farklıdır. Örneğin ıhlamur içerek sahurdan sonraki uykunuzu rahat bir şekilde geçirebilir ya da sahurda yeşil çay tüketerek daha tok kalabilirsiniz. 

2 7
Sahurda bunları yiyen gün boyu açıkmıyor! Oruç tuttuğunuzu bile unutturacak çok tok tutan besinler hangileri? - Resim: 3

2) Yumurta

Yumurta tok tutucu olması nedeniyle diyet listelerinin vazgeçilmezi olsa da her pişirme usülü aynı oranda tok tutmuyor. Sahanda yumurta çok kolay erirken sahurda haşlanmış yumurta yiyerek daha uzun süre tok kalabilirsiniz. 

3 7
Sahurda bunları yiyen gün boyu açıkmıyor! Oruç tuttuğunuzu bile unutturacak çok tok tutan besinler hangileri? - Resim: 4

3) Kuruyemişler 

Kuruyemişler tek başına doyurucu olmasalar da içerdikleri sağlıklı yağları parçalamak daha uzun sürdüğü için vücudunuz daha geç açlık hissetmeye başlar. Yine de kuruyemişlerin de çok tüketilmesindense uygun miktarlarda tüketmek daha iyi olabilir. 

4 7