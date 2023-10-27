Saksıda Kendiliğinden Yetişen Bu Çiçek Tam Şifa Kaynağı! Kan Şekerini Dengeleyen Çay

Kadife çiçeği yaz aylarıyla birlikte kendini gösteren ve sonbaharın son aylarına kadar çiçek açan bir bitki türüdür. Papatyagiller soyundan gelen kadife çiçeği daha çok Amerika ve Orta Meksika ülkelerinde yetişir. Ülkemizde ise daha çok sıcak bölgelerde yetişmektedir. Genellikle Akdeniz bölgesinde yetişen bu çiçek suyu ve güneşi oldukça sever. Kırmızı, sarı, kahverengi ve turuncu renklere sahip olan kadife çiçeğinin dokusu kadifeye benzer.

O Sadece Bir Çiçek Değil!

Kadife çiçeği birçok alanda kullanılır. Onlardan bazıları; sabun ve şampuan gibi kişisel bakım ürünleri, sivilce, mantar ve egzama gibi cilt hastalıklarında ve ağrı kesici olarak kullanılır. Kadife çiçeğinin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri oldukça fazladır.

Kadife çiçeğinin sağlığımız üzerindeki etkilerine gelecek olursak; cilt sorunlarına birebir faydalıdır. Yanık, ezik, yara, ayak mantarlarında, yüzde oluşan lekelerde ve daha birçok cilt alanında oldukça etkilidir. Vücutta oluşan alerjileri ve mikropları yok eder. Ülser tedavisinde kullanılır. İdrar söktürerek kanı temizler. Vücutta oluşabilecek ağrılara oldukça faydalıdır.

Kadife çiçeğinin faydaları saymakla bitmez. Sadece çiçek olarak değil her alanda kullanabileceğiniz ve maksimum verim alabileceğiniz kadife çiçeğinin birbirinden farklı kullanım alanları tüm detaylarıyla yazımızda!

Kadife Çiçeği Reçeli

Kadife çiçeğinden reçel mi olur demeyin! Bal gibi olur. Mis gibi kokusu ve aromasıyla, bayılacağınız bir lezzet.

Malzemeler;

8 bardak kadife çiçeği

6 su bardağı şeker

6 su bardağı içme suyu

1 limonun suyu

Hazırlanışı;

Kadife çiçeğinin sadece çiçek kısımlarını toplayın ve bol suda güzelce yıkayın.

Yıkadığınız kadife çiçeklerinin çiçek kısımlarını doğrayın. Tohum kısımlarını doğramamaya dikkat edin, sadece uç kısmından çiçeklerini doğrayın.

6 bardak su ve 6 bardak şekeri kaynatın. Kaynattığınız şerbetin üzerine çiçekleri ekleyin ve karıştırın.

Önce harlı ateşte daha sonra kısık ateşte kıvam alana kadar pişirin.

Pişen kadife çiçeği reçelinizi ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Bu işlemi 3 defa tekrarlayın. 3 kez soğuttunuz ve yeniden pişirdiğiniz reçeliniz son kıvam aldığında hazır olacaktır.

Ocaktan almadan önce 1 limonun suyunu sıkın ve bir taşım kaynatın.

Kaynattığınız reçeli ister sıcak isterseniz de soğuk bir şekilde kavanozlara koyabilirsiniz.

Deneyecek olanlara afiyet olsun.

Kadife Çiçeği Kremi

Kadife çiçeğinin kremini nasıl yapacağım demeyin! Evde kolayca hazırlayabileceğiniz kadife çiçeği kremi, hem doğal hem de ağrılarınıza birebir fayda sağlayacak. Kadife çiçeği kremi; eklem ağrıları, romatizma ağrıları ve kulunç ağrılarına oldukça faydalı.

Hazırlanışı;

Topladığınız kadife çiçeklerini 5-10 dakika kadar güneşte bekletin.

Beklettiğiniz çiçekleri kavanozun içerisine alın.

Kavanozun içerisi ağzına kadar dolacak şekilde; zeytinyağı ya da sıvı gliserin ilave edin. Aynı şekilde çiçeklerde kavanozun ağzına kadar dolsun.

Doldurduğunuz ve ağzını sıkıca kapattığınız kavanozunuzu gölgede yaklaşık 3-4 hafta kadar dinlendirin.

Daha sonra dinlendirdiğiniz kadife çiçeği ve yağı blenderdan geçirin.

Blenderdan geçirdiğiniz çiçek ve yağın krem halini aldığını göreceksiniz.

Mis gibi kokan kadife çiçeği kreminiz hazır, ağrı kesici olarak kullanabilirsiniz.

Kadife Çiçeği Yağı

Hazırlanışı;