Sizi Dikkatli Gösterecek Davranışlar!

Araştırmalar, başkalarına onları gerçekten önemsediğinizi göstermenin size yalnızca birçok arkadaş kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda işyerinde terfi de sağlayacağını gösteriyor. Psikologlar, sevimli insanların başarılı bir kariyere sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve bunun bir tesadüf olmadığını söylüyor. Samimiyet ve güven bizi daha çekici kılar.

İnsanlar üzerinde iyi bir izlenim bırakmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, bu nedenle sizi daha cana yakın ve sizi dikkatli gösterecek davranışları derledik.

1. Kahve Veya Çay İkram Edildiğinde Su İsteyebilirsiniz

Bir iş görüşmesine başlamadan önce muhtemelen size kahve veya çay ikram edilecektir. Sıcak içecekten bir yudum almak için çabalasanız bile şunu unutmayın: bir kafede değil, bir iş görüşmesindesiniz. Birisinin siparişinizi almak için mutfağa koşması gerekecek ve onu beklemek tuhaf bir sessizlik yaratacaktır. Bunun yerine bir bardak su isteyin.

Sadece sizi yenilemekle kalmayacak, aynı zamanda her zaman iyi bir izlenim bırakan insanları rahatsız etmeyeceksiniz.

2. İnsanlar Sizinle Konuşurken Başınızı Sallayın

İnsanlar konuşurken başınızı sallamak iyi bir alışkanlıktır çünkü onlara bir sohbete katıldığınızı gösterir. Başınızı onaylar şekilde salladığınızda muhatabınız, söylediklerine dikkat ettiğinizi anlayacaktır. Ancak aşırıya kaçmamaya dikkat edin: Çok fazla başını sallamak, her şeyle aynı fikirde olmaya çalışan, kendine güveni olmayan bir kişiyi gösterir.

3. İnsanlara Fikirlerini Sorun

Çoğumuz, onları rahatsız ettiğimizden korktuğumuz için insanlara fikirlerini veya tavsiyelerini sormaktan çekiniriz. Unuttuğumuz şey, insanların takdir edilmeyi sevdikleridir. Tavsiye isteyerek onların fikirlerine değer verdiğinizi göstereceksiniz . İnsanlar genellikle kendilerini beğenen başkalarına ilgi duyduklarından, onların da sizin için aynı şeyi düşünmesi muhtemeldir.

4. Kelime Seçiminize Dikkat Edin

Kelime seçimimiz, başkalarının bizi nasıl algıladığının ve etrafımızda nasıl hissettiğinin büyük bir parçasıdır. Arkadaşlarınızı davet ettiğinizde onlara daha önce pişirdiğiniz bir yemeği servis ediyorsanız, ve onlara kalan yemekler olduğunu söylerseniz, bu arkadaşlarınız için onlara değer vermediğinizi, kalan yiyeceklerden kurtulmanın bir yolunu aradığınızı hissettirecektir. Tam tersine, fazladan yemek yaptığınızı söylemek hem kulağa çok daha hoş gelecektir hem de şefkatli biri olduğunuz izlenimini bırakacaktır.

5. Kusurlarınızı Ortaya Çıkarın

Kimse mükemmel değildir, dolayısıyla kusursuzmuş gibi davranmanın bir anlamı yok. Kusurlarını görmezden gelmek güvensiz insanların bir özelliğidir. Bu nedenle kendinizden emin değilmiş gibi görünmek istemiyorsanız hata yapmaktan korkmayın.

Kusurlarını ortaya çıkaran insanlar daha dürüst görülüyor, bu da özgüvenin yüksek olduğunun göstergesi. Ayrıca başkaları sizi bir tehdit olarak görmek yerine sizinle ilişki kurabileceklerinden sizi daha sevimli ve çekici bulacaktır.

6. Her Şeyi Biliyormuş Gibi Davranmayın

Her şeyi biliyormuş gibi davranan insanlarla konuşmak oldukça sinir bozucu olabilir. Muhtemelen her şeyi bilen biri gibi davranmanın diğer insanları bilgeliğinizin büyüsüne kaptıracağını düşünüyorsunuz, oysa gerçekte bu sadece onların gözlerini devirmesine neden olacaktır. Bildiğiniz her şeyi gösterme dürtüsü, güvensizliklerinizi gizlemek için gösteriş yaptığınızı gösterir.

Daha da önemlisi, tüm cevaplara sahip olanlar genellikle manipülatif ve tehditkar olarak algılanırlar ve bu da çekici olamaz.

7. Sevdiğiniz Kişinin Telefon Kaygısı Varsa Onunla Görüşme Planlamaya Başlayın

Telefon kaygısı, sosyal kaygısı olan kişiler arasında yaygındır. Onlar için çağrı yapmak veya almak huzursuzluğa ve baskıya neden olabilir. Bu nedenle, bir telefon görüşmesine cevap vermemek veya aramayı geciktirmemek için her şeyi yaparlar.

Sevdiğiniz kişinin bu davranışı gösterdiğini fark ederseniz onun sizi umursamadığını varsaymayın. Bunun yerine, o kişiyle aramaları planlamaya başlayın; bu, onu daha az stresli bir deneyim haline getirecektir.