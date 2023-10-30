Dışkı Rengi Hastalığınızın Habercisi Olabilir!

Sağlıklı besinler tüketerek sağlığımıza önem verdiğimizi düşünüyor olabiliriz, ancak çoğu zaman vücudumuzun bize gönderdiği sinyallere dikkat etmeyi unutuyoruz. Hiç dışkınızı analiz ettiniz mi? Kulağa ne kadar iğrenç gelse de rengi ve şekli sağlığınız hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Bizde sağlığınıza yardımcı olmak istiyoruz ve sağlığa doğru bir adım daha atmanıza yardımcı olabilecek bilgileri derledik.

1. Beyaz Dışkı

Beyazımsı, grimsi veya kil renkli dışkı safra eksikliğini gösterir. Karaciğer ve safra kesesi safranın üretildiği ve depolandığı organlar olduğundan bu durum karaciğer ve safra kesesi ile ilgili sorunlara işaret edebilir. Tıkalı safra kanalları ve safra taşlarından siroza kadar herhangi bir şey olabilir.

Kahverengi dışkıdaki beyaz mukus Crohn hastalığının bir belirtisi olabilir.

2. Yeşil Dışkı

Dışkılarınızdaki yeşilimsi renk, klorofil bakımından zengin sebzelerin ıspanak gibi tüketilmesi, içeceklerdeki yeşil gıda boyası ve demir takviyelerinin tüketiminden kaynaklanabilir.

Sebep yiyecek değilse, bu, dışkınızın sindirim sistemini çok hızlı geçtiği ve yeterli safra ve bilirubin almaya vakti olmadığı anlamına gelir.

3. Sarı Dışkı

Sarı dışkı, safra kanallarının tıkalı olduğunun ve yağ emiliminin zayıf olduğunun bir işareti olabilir. Diğer bir neden ise pankreas tarafından üretilen enzimlerin eksikliğidir; bu durum kronik pankreatit, çölyak hastalığı ve kistik fibrozun habercisi olabilir.

Ama hemen panik yapmanıza gerek yok. Sarı kaka aynı zamanda çok fazla havuç yediğinizin ya da çok fazla sarı renkli içecek içtiğinizin de işareti olabilir.

4. Siyah Dışkı

Siyah dışkı, ilaç alımı veya bağırsaklarda kanama nedeniyle ortaya çıkabilir. İkincisi açıkça doktorunuzla hemen iletişime geçmeniz için bir nedendir.

Daha yaygın bir neden ise yediğiniz yiyeceklerde yatmaktadır. Yaban mersini veya meyan kökü gibi siyah ve mavi yiyecekler bu rengi verebilir.

5. Kırmızı Dışkı

Kırmızı dışkı genellikle diyetinizden etkilenir. Pancar, renkli içecekler, domates gibi son zamanlarda tükettiğiniz gıdalar ile alakalı olabilir.

Ancak nedeni yiyecek değilse doktorunuzu aramanın zamanı gelmiştir. Kakanızdaki kan endişe verici bir işarettir. Anal fissür veya hemoroit, ülseratif kolit ve hatta kanser gibi daha ciddi bir durum olabilir.