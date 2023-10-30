Benlik Saygınızın Düşük Olduğuna Gösteren İşaretler

Düşük benlik saygısı hiç kimsenin uğraşmaması gereken bir şeydir. Uzmanlara göre, sadece hayattan tüm ihtişamıyla keyif almanızı engellemekle kalmıyor, aynı zamanda ruh sağlığınızı da bozarak depresyon ve anksiyete gibi sorunlara yol açabiliyor.

Pek çok insan bu sorunla mücadele ettiğinden, bizde, bunun daha fazla farkında olabilmeniz için, özgüveninizin düşük olduğunu gösteren bazı işaretleri derledik.

1. İltifatları Kabul Etmiyorsunuz

Alçakgönüllülük gerçekten iyi bir şeydir, ancak önemli olan doğru miktarda ona sahip olmaktır. Çok mütevazı davranırsanız kendinize yeterince inanmadığınız anlamına gelebilir. Mütevazı olmanın daha uygun olduğu zamanlar ile bir konuda harika bir iş çıkardığınızı kabul etmeniz gereken zamanlar arasında ayrım yapmaya çalışın.

2. Kendinizi Sıradan Bir İnsan Olarak Görüyorsunuz

Kendine yeterince değer vermeyen bir insanın tipik davranışı, kendisinin çok değerli olduğuna inanmamaktır. Böyle bir kişi, çok fazla yetenekli olmadığını düşünür ve bir şeyde mükemmel bir iş çıkarmanın, o işi gerçekten başarmış olsa bile, bunun kolay olmasından kaynaklandığını düşünmeyi tercih eder.

3. Başkalarının Yalnızca Kusurlarınızı Fark Edip Sizi Yargıladığını Düşünüyorsunuz

Benlik saygısı düşük olan bir kişi kendisine büyük eleştirilerde bulunur ve çoğu zaman bu iç eleştirmeni başkalarından gerçek bir eleştiri olarak yansıtır. Gerçekle hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen, başkalarının sadece kendi kötü taraflarını gördüklerini ve onlara güldüklerini düşünme eğilimindedirler.

4. Her Zaman Başka Görüşlere Başvuruyorsunuz

Kendinize inanmadığınızın kesin bir işareti, kendi fikrinizi ifade etme korkusudur. Size göre daha yetkili kişiler olan başkalarının görüşlerine başvurmak daha kolaydır, çünkü onları kendinizden daha değerli görürsünüz.

5. Kendinizi Asla Şımartmayın

Kendilerine yeterince değer vermeyen insanlar nadiren sırf zevk için bir şeyler yaparlar. Gerçekten yapmak istedikleri bir şeyi yapmamak için milyonlarca neden düşünmeyi tercih ederler, bu onları biraz daha mutlu hissettirse bile. Ancak, düşük özgüvenle mücadele etmenin harika bir yolu, gerçekten keyif aldığınız şeyleri yapmaktır.

6. Kendinizi Başkalarıyla Karşılaştırırsınız Onların Daha İyi Olduğunu Düşünürsünüz

Birinin sizden daha iyi bir şey yapabileceğini düşünmeden bir dakika bile duramıyorsanız, özgüveninizin kesinlikle üzerinde çalışılması gerekiyor. Psikologlar kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayı bırakmanızı öneriyor; bu karşılaştırmalar sadece yıkıcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda yanlış varsayımlara da dayanıyor.

7. Başarısız Olmaktan Korktuğunuz İçin Asla Yeni Şeyler Denemezsiniz

Benlik saygısı düşük olan bir kişi çok büyük bir başarısızlık korkusuna sahiptir, bu yüzden yeni bir şey denemek yerine kanıtlanmış yolları izlemeyi tercih eder. Bu tür insanlar çok hassastır ve zararsız gibi görünen başarısızlıklar özgüvenlerini daha da düşürür.