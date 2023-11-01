1 Saatte Topuk Dikeninden Kurtulun! Kınanın Mucizevi Etkisiyle Tanışın!

Topuk dikeni, günlük yaşantımızı ve kalitemizi düşüren önemli problemlerden biridir. Ayaklarımız, bedenimizin ağırlığını taşıyan en önemli organlarımızdandır. Topuk dikeni ise ayaklarımız için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Ayakta durduğumuz her vakit topuk dikeni daha fazla etkisini gösterir ve daha fazla canımız acıyabilir.

Topuk Dikeni Nedir?

Topuk dikeni, topuk kemiği ve taban çukuru arasında oluşan kemiğe benzer kalsiyum birikintisidir. Daha çok topuğun önünde başlar ve sonrasında ayağın diğer kısımlarına yayılır. Genelde kas ve bağ dokusunda görülür ve uzun süre gerginliğin sonucunda meydana gelir. Sert yüzeylerde koşmak, yürümek ya da zıplamaktan meydana gelen stres, topuk dikeninin yaygın olarak görülen bir nedenidir. Topuk dikeni; topuğun ön kısmında ağrılara, şişmelere, ısı artışına ve bunun sonucunda iltihaplanmalara neden olur. Topuk dikenini, topuğun kemiğinde oluşan sivri uçlu kemik büyümeleri olarak da adlandırabiliriz. Topuk dikeninin oluşumunun altında farklı iltihap çeşitleri bulunmaktadır. Topuk dikenine neden olan bazı faktörler vardır. Bunlardan bazıları ise şöyledir; çok fazla ayakta durmak, ayak konforunu tam olarak sağlayamamak, aşırı kilo, düz tabana sahip olmak gibi faktörlerdir.

Topuk Dikenine Ne İyi Gelir?

Topuk dikenine iyi gelen en önemli faktör dinlenmektir. Bol miktarda yapılan istirahatler, topuk dikeninde meydana gelen ağrı ve şişkinlikleri azaltır.

Topuk dikeni olan bölgeye buz uygulamak, yine topuk dikenine iyi gelecek faktörler arasındadır.

Ayakkabınızın içerisine giyeceğiniz tabanlıklar, topuk dikenindeki baskıyı yok etmek açısından oldukça önemlidir.

Aynı şekilde darbe emici spor ayakkabı kullanımı da ayağınızdaki dokuları yumuşatarak ağrıların giderilmesini sağlar.

Topuk dikeni, evde çeşitli egzersizlerle, çeşitli iltihap giderici ilaçlarla, ağrı kesicilerle, kremlerle ve merhemlerle de etkisini azaltabilir.

Doğal yöntemlerle de topuk dikeninden kurtulmak mümkün. Sizlere vereceğimiz bu formül sayesinde topuk dikeninizden kurtulabilirsiniz. İşte topuk dikeninden kurtulmanın en basit formülü!

Topuk Dikeninizi 1 Saatte Geçirecek Mucizevi Formül!

Malzemeler;

2 tatlı kaşığı kına

5 tatlı kaşığı zeytinyağı

4 tatlı kaşığı tuz

1 adet asma yaprağı

Hazırlanışı;

Asma yaprağı hariç diğer tüm malzemeleri karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı topuğunuza sürün ve topuk dikeni olan bölgeye asma yaprağını koyun.

Sonrasında streç film yardımıyla ayağınızı güzelce sarın ve 1-2 saat kadar bekletin.

Aynı zamanda kınanın ayak ağrılarına, egzama, mantar, kaşıntı ve kötü kokulara karşı da iyi geldiği bilinmektedir. Bunları göz önünde bulundurarak ayak sağlığınızı koruyabilirsiniz.