Alzheimer Hastalığıyla Baş Etmenin En Kolay Yolu! Gelecekteki Bu Riski Azaltın

Yaşlanma belirtisi olan Alzheimer, genellikle ileri yaşlarda görülen bir sağlık problemidir. Hepimizin bir gün yaşamaktan korktuğu Alzheimer hastalığı oldukça korkunç bir hastalık türüdür. Beyin hücrelerinin zamanla ölmesine bağlı olarak meydana gelen hafıza kaybı, bunama ve bilişsel fonksiyonların azalmasıyla Alzheimer hastalığı olarak adlandırılır.

Nörolojik bir hastalık türü olan Alzheimer, oldukça sık görülen bir bunuma türüdür. Başlarda basit unutkanlıklar olarak başlayan Alzheimer, sonraki evrelerde oldukça ileri seviyeye doğru ilerlemektedir. Oldukça ileri seviyede kendini gösteren Alzheimer, kişinin ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar kötü olmasına sebep olabilir. Peki, Alzheimer hastalığıyla nasıl başa çıkabiliriz? İşte Alzheimer riskini azaltmak için yapmanız gerekenler…

Sağlıklı Beslenin

Omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve B vitaminleri bakımından zengin beslenme yöntemleri beyin sağlığını destekler. Alzheimer riskini azaltmak istiyorsanız, balık, ceviz, meyve ve yeşil yapraklı sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin.

Beyin Egzersizi

Zihinsel aktiviteler beyin sağlığını korumak için oldukça önemlidir. Bulmacalar, öğrenmeye yönelik yeni beceriler ve kitap okuma gibi aktiviteler beyin egzersizini sağlamaya yardımcı olur.

Fiziksel Aktivite

Düzenli egzersiz kan dolaşımını artırır ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Haftada en az 150 dakika kadar egzersiz yapmalısınız.

Sosyal Etkileşim

Duygusal sağlığınızı korumaya yardımcı olan sosyal etkileşim, aynı zamanda zihinsel bir uyarıcıda olabilir. Alzheimer, riskini azaltmak istiyorsanız sosyal aktivitelerinizi güçlendirmeli, ailenizle ve arkadaşlarınızla sıkça zaman geçirmelisiniz.

Yeterli ve Kaliteli Uyku

Yeterli ve kaliteli bir uyku beyin sağlığınızı korur ve beyninizin yenilenmesine yardımcı olur. Alzheimer, riskini azaltmak istiyorsanız uyku düzeninize dikkat edin ve gece uykunuzu iyi alın.

Alzheimer Riskini Azaltmak İçin Yapmanız Gereken Diğer Öneriler