Alzheimer tarih mi oluyor? Bu keşif çığır açacak

İnsan ömrü uzadıkça, yaşa bağlı sağlık sorunları da artıyor. Bu sağlık problemlerinin başında Alzhemier yani “hafıza kaybı” geliyor. Bilim insanları ise buna çare olacak bir gen keşfetti. Hastalık riski bu keşifle yüzde 71 oranda azalabilecek.

Columbia Üniversitesi'nden Prof. Dr. Çağhan Kızıl müjdeli haberi kamuoyuyla paylaştı. Kızıl “yeni çalışmamızda, insanlarda Alzheimer riskini %71 azaltan bir genetik değişimi ve bu değişimin etki mekanizmasını açığa çıkardık” dedi.

Columbia Medicine ve Stanford Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Mayo Clinic’den bilim insanları bu çalışmada yer aldı.

Prof. Kızıl’ın paylaştığı bilgiye göre bilim insanları Fibronektin adı verilen proteini kodlayan gendeki bir değişimin, Alzheimer gelişme riskini büyük ölçüde azalttığını keşfetti.

Keşfedilen genetik varyasyon, aşırı fibronectin birikimini engelliyor ve böylece beyin hücrelerini koruyor. Bu korumanın temelinde de, Alzheimer durumunda beyinde biriken zararlı maddelerin beyinden uzaklaştırılması yatıyor.

Prof. Kızıl bu keşifin, Alzheimer'ın tedavisi için yeni ilaçların geliştirilmesine yol açabileceğini duyurdu.