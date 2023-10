Başkalarını Memnun Etmeye Çalışmak Ne Demek? Başkalarını Çok Fazla Memnun Etmeye Çalıştığınızı Gösteren Davranışlar

Başkalarını mutlu etmek ve sosyal yaşamınızda pozitiflik için çabalamak her zaman iyidir, ancak yalnızca belirli bir noktaya kadar. Çok fazla çabalarsanız, bu hoş olmayan ve hatta yıkıcı, insanları memnun eden bir alışkanlığa dönüşebilir. Bir an kendinizi sırf etrafınızdakilerin iyi hissetmesi için kendi ihtiyaçlarınızı bir kenara bırakıp, kişisel zamanınızı unutup, kendinize stres yüklerken bulabilirsiniz.

Bizde ruh sağlığınızı koruyabilecek, hassas konuyu tartışmak ve herkesin kendine daha fazla değer vermesine yardımcı olacak çözümler bulmak için başkalarını memnun etmeye çalıştığınızı gösteren davranışları derledik.

1. Hayır Demekte Zorlanıyorsunuz

Her zaman başkalarına yardım edersiniz, onlar için bir şeyler düzenlersiniz ya da sadece onlara bir iyilik yaparsınız. Nedeni basit: Onların isteklerine “hayır” diyemiyorsunuz. Reddederseniz sinirleneceklerinden veya onları umursamadığınızı düşüneceklerinden korkabilirsiniz. Üstelik “hayır” demek size hoş olmayan bir suçluluk duygusu verir. Bundan kaçınmak için her şeyi kabul etme eğilimindesiniz, hatta insanların boş zamanınızı bu şekilde ihlal etmesine bile izin veriyorsunuz.

2. Etrafınızdaki Herkesin Sizi Sevmesini İstiyorsunuz

Reddedilme korkusu, insanları memnun eden kişilerde oldukça yaygın olan başka bir özelliktir. İnsanların sizi sevmemesi durumunda sizi yalnız bırakacaklarından korkuyorsunuz. Sonuç olarak, davranışınızı başkalarına fayda sağlayacak şekilde değiştirerek bunların olmasını önlemek için her şeyi yapmaya çalışırsınız ve çevrenizdeki insanlar bunu fark edip sizi kullanabilirler.

3. Başkalarının Olumsuz Duyguları Sizi Etkiler

Çatışmadan kaçınmak ve olayları masum bir şakaya dönüştürmekte yanlış bir şey yoktur. Ancak başkalarını memnun etme eğiliminde olanlar, kendileriyle ilgili olmasa bile herhangi bir hoşnutsuzluğu kaldıramazlar. İnsanları memnun edenler, etraflarındaki insanların olumsuz duygularını, başkalarının da kendilerinden memnun olmadıklarının bir işareti olarak görebilirler. Durumu değiştirmek için insanları memnun edenler suçu üstlenecek ve başkalarını mutlu edecek çözümler üretecektir.

4. Gerekmese Bile Kendinizi Suçlu Hisseder Ve Her Şey İçin Özür Dilersiniz

Herhangi bir durum planladığınız gibi gitmezse ilk tepkiniz “Özür dilerim!” olur. Ne olursa olsun her zaman suçu üstlenmeye ve sonuçlarına katlanmaya çalışırsınız. Bu, içsel bir nazik ve nazik olma arzusundan kaynaklanır, ancak sonuçta yalnızca özgüveninize daha fazla zarar verir ve bir alışkanlığa dönüşebilir.

5. Kendi İhtiyaçlarınızı Ve Arzularınızı Bir Kenara Bırakırsınız

Başkalarının duygularını düşünmekle çok meşgul olduğunuz için çoğu zaman kendi duygularınızı düşünmeyi unutursunuz. Duygularınızı bir kenara bırakıp şu anda gerçekten ne istediğinizi unutma yeteneğine sahipsiniz. Bir anda kendinizi artık çok iyi tanımıyor bile olabilirsiniz. Hatta duygularınız hakkında konuşmanın ve sizin için en iyi olanı seçmenin sizin için zor olduğu noktaya bile gelebilir.

6. Sizi Kullanan İnsanlara Karşı Takdir Beklersiniz

Sürekli olarak insanları memnun etmeye çalışanlar için, başkalarının iyiliği için yapılan günlük fedakarlıklar bir norm haline gelebilir. Örneğin, aldığınızdan daha fazlasını verdiğiniz zehirli bir ilişki içinde sıkışıp kalırsınız. Başkalarının bunu fark edeceğini ve takdir edeceğini umabilirsiniz, ancak genellikle insanlar onlara uygun yaklaşımınıza alışma eğilimindedir ve sonunda kendinize hiçbir şey kalmaz.

7. Başkalarının Hissettiklerinden Kendinizi Sorumlu Hissedersiniz

Arkadaşlarınızın ve ailenizin her duygusunu ve ruh halindeki değişikliği fark ediyor gibisiniz ve bu sizi her zaman endişelendiriyor. Gergin anlarda, birisini sakinleştiremediğiniz ve onu mutlu edemediğiniz için kendinizi bile suçlayabilirsiniz. Gerçek şu ki, kendi duygularını kontrol altına almak her bireyin sorumluluğundadır.

8. Çevrenizdeki İnsanlarla Uyum Sağlamaya Çalışırsınız

İnsanları memnun edenler gerçek kişiliklerini başkalarına göstermekten korkabilirler. Bunun yerine, akışa devam etmeye ve tıpkı diğerleri gibi davranmak için kendilerini değiştirmeye karar verirler. Böylece çevredekilerin kendilerini daha çok seveceğini, ortamdaki atmosferin daha rahat olacağını düşünebilirler.

9. Başkalarının Sizi Övmesini İstiyorsunuz

İnsanları memnun edenler her zaman başkalarından övgü beklerler. Çoğu zaman, oldukça düşük bir özgüvenden kaynaklanır. Onaylanma, sevildiğinizi, ihtiyaç duyulduğunuzu ve değerli olduğunuzu hissetmenizi sağlar. Sizin gözünüzde, başkalarının sizi çok önemsediği ve takdir ettiği anlaşılıyor olabilir ve bu durum, sonunda kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.

10. Duygularınızın İncindiğini Kabul Etmiyorsunuz

Her zaman başkalarını mutlu etmeye çalışırsanız, aynı zamanda kendinize de büyük bir yük getirirsiniz. Başkaları rahatsız olmasın diye olumsuz duygularınızı gizlemeye çalışırsınız. Üzgün ​​olduğunuzu, öfkelendiğinizi ya da bir şeyden dolayı hayal kırıklığına uğradığınızı inkar edersiniz ve mutluluk maskesini takarsınız. Bu, artık nasıl hissettiğinizi anlamadığınız bir duruma yol açabilir.