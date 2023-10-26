Bu Davranışlar Kardeşlerin Arasını Açabilir! Kardeşler Arası İlişkiler Nasıl Olmalı?

Çocuk yetiştirmek karmaşık ve zor bir iştir, aynı anda birden fazla çocuk yetiştirmek ise süreci daha da zorlu bir hale getirir. Çocuklarınızın her biriyle yalnızca güvene dayalı bir ilişki kurmak gerekli değildir, aynı zamanda birbirleriyle iyi ilişkiler kurmalarına yardımcı olmak da çok önemlidir. Ne yazık ki bazen nesilden nesile aktarılan ve kafa karışıklığı ve çatışmaya neden olmaktan başka bir işe yaramayan ifadeler gibi bariz olmayan şeyler engel haline gelebilir.

Eğer onların birbirleriyle rekabet etmesini önlemek ve gerçekten mutlu ve arkadaş canlısı olmak istiyorsanız, çocuk yetiştirirken hangi ifadelerin zararlı olabileceğini ve kullanılmamasının daha iyi olacağını bulmaya karar verdi. Bu davranışlar kardeşlerin arasını açabilir...

1. Kardeşini Örnek Al Tutumu

Diğer çocuklarla karşılaştırma yapmak mükemmel bir motivasyon gibi görünebilir, ancak çocuk yalnızca kardeşini daha çok sevdiğinizi, kendisinin ise daha kötü durumda olduğunu düşünecektir. Bir çocuğun dürüst olmayan numaralar kullanmaya başlaması, hem uzun vadede özgüven sorunlarına hem de günümüzde sert rekabete yol açabilecek acı ve kıskançlık duyguları yaratır.

2. Küçük Kardeşinle İlgilen

Büyük çocuklardan küçük kardeşlere bakmalarını ancak yaş arasında önemli bir fark olduğunda istemeniz önerilir. Ancak bu aktivitenin büyük çocuğun görevi haline gelmemesi gerektiğini aklınızda tutmalısınız, çünkü onların tamamen ebeveynlerin yerini almaları gerekmiyor. İdeal olarak bu, para veya hediyelerle ödenecek sevginin veya işin kendi kendine tezahür etmesi olmalıdır.

3. Çocuklarınızla Aranız İyi Olmalı

Aileye yeni bir bebeğin gelmesi çocuklar için stresli olabilir. İçlerinde tartışmalı duygular ve kıskançlık oluşmaya başlar. Daha büyük çocuklarınızın küçük kardeşlerini sevmeye başlamalarını sağlama çabaları, reddedilmeyi yalnızca daha da kötüleştirebilir. Çok daha iyi bir seçenek ara sıra büyük kardeşle yalnız vakit geçirmek için plan yapmaktır. Onlara bu tür duyguları yaşamaya hakları olduğunu ve küçük kardeşlerine ilgi gösterdikleri anları her zaman övmek gerektiğini anlatmakta fayda var.

4. Büyük Çocuğa Sorumluluk Yüklemek

Küçük kardeşin tarafını sık sık kabul etmek, büyük kardeşi her zaman küçüğün iyiliği için katlanmaya ve teslim olmaya zorlamak, çocuklar arasında ilişki eksikliğinin yanı sıra büyük kardeş için kişisel sorunlara da yol açabilir. çocuk, bu nedenle, sorumluluk yükü ve sürekli baskı nedeniyle, daha az iyimser ve kaygılı, her zaman onay arayan, dostane ilişkiler kurmakta zorlanan bir mükemmeliyetçiye dönüşebilirler.

5. Çocuklar Arasında Rekabet Oluşturmak

Birçok ebeveynin sahip olduğu bir diğer kötü alışkanlık da çocuklar arasındaki rekabeti açıkça kışkırtmaktır. Çocukları birbirleriyle karşılaştırmaya gelince çocuklardan biri kendini dezavantajlı hissedecektir; ama açık rekabet söz konusu olduğunda senaryoda herkes kaybedecek ve tedirginlik yaşayacak. Bunun nedeni, rekabetin çocuklara göre bir oyun olmaması ve kaybetme veya kazanma konusunda edindikleri duyguların gerçekten güçlü olmasıdır. Bu nedenle onları rakip yerine takım haline getirmek daha doğru olacaktır. Kaybeden kişinin rolünü üstlenecek üçüncü bir oyuncu olarak bunu yapabilirsiniz.

6. Çocuklarınızı Dinleme Konusunda Kaçmak

Duyguları yasaklamak yalnızca endişeyi sürdürmekle ve sorunu çözümsüz bırakmakla kalmaz, aynı zamanda genel olarak işleri daha da kötüleştirir. Yetişkinler bile zaman zaman iç çatışmalarının üstesinden gelmek zorunda kalırlar. Çocuklarınızın öfkelenmesini yasaklamak yerine onları dinlemek, duygularının normal olduğunu söylemek ve sorunları çözmelerine yardımcı olmak daha iyidir. Karşılaştıkları çatışmaların sayısını azaltmak için, çocuklar arasındaki ekip çalışmasının ve karşılıklı yardımın ana hatlarını çizmeye çalışın ve onları bunun için övün.