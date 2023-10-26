Sinirli İnsanlarla Nasıl Başa Çıkılır? Sakinliği Korumak İçin Ne Yapmalı?

Hepimiz hayatımızda üstü kapalı iftiralardan, kıskanç sözlerden ve hatta açık hakaretlerden payımıza düşeni almışızdır. Ve öfkenizi kaybetmemek ve sizi gücendirmeye çalışan kişiyle tartışmaya başlamak çok zor. Aslında zamanınıza ve enerjinize değmez ve bunun yerine söyleyebileceğiniz veya sinirlerinizi koruyabilecek ve gereksiz bir konuşmayı hızla sonlandırabilecek bazı şeyler vardır.

Sakinliğinizi koruyabilmek için uzmanların önerdiği tüyoları derledik ve bunları sizinle paylaşmak istedik...

1. Görmezden Gelin

Sizi kırmak isteyen kişinin nasıl hissettiğinizi kontrol etmesine izin vermeyin. Aslında o kişiye hiçbir şey söylemenize gerek yok. Bu şekilde onlara, fikirlerine bir yanıtla haklı çıkaracak kadar değer vermediğinizi göstermiş olursunuz. Ayrıca o kaba kişiyle tartışarak zaman kaybetmezsiniz.

2. "Teşekkür Ederim" Deyin

Bu ifadeyi kullanmak anlamsız bir tartışmadan kaçınmanın başka bir yoludur. Ayrıca, kişinin söylediklerine katılıyormuşsunuz gibi görüneceğinden, daha fazla kaba yorum yapılmasına da engel olacaktır. Daha fazla istenmeyen tavsiye eklemeye veya incitici bir şey söylemeye devam ederlerse, onlara teşekkür etmeye devam edin, eninde sonunda duracaklardır.

3. Dikkatinizi Başka Yöne Çevirin

Bazen insanlar küçümseyici yorumlarını önce güzel bir şey söyleyerek süslemeyi severler. Bu durumda, yorumlarının saldırgan kısmını fark etmemiş gibi davranın ve yalnızca iltifatı kabul edin. Bu onlara pasif-agresif iletişim yöntemlerinin sizinle işe yaramayacağını gösterecektir.

4. Konuyu Değiştirin

Başka bir şeyden bahsederek, sizi gücendirmeye çalışan kişiyle yüzleşmek zorunda kalmayacaksınız. Üstelik yaptıkları yorumun sizi etkilemeyeceğini, hatta bunu fark etmeyeceğinizi de beklememiş olabilirler. Bu onların tekrar kaba bir şey söylemeye çalışmasını engelleyebilir çünkü sizin bu tür şeylere dikkat etmediğinizi bileceklerdir.

5. Rahatsız Olmalarını Sağlayın

Yorumlarına şu şekilde yanıt verin: "Bunu rahatlıkla söyleyebilmenize şaşırdım." Sakin bir ses tonuyla ve düz bir yüzle söyleyin. Bu cümleyi söyledikten sonra hiçbir şey eklemeyin. İfadenin kendisi, yüz ifadeniz ve ardından gelen sessizlik onları rahatsız edebilir. Bu durum onları gelecekte size kaba davranmaktan vazgeçirebilir.

6. Yorumlarınızı Ekleyin

Onlara şuna benzer bir şey sorun: "Kötü bir gün mü geçiriyorsun?" İnsanlar genellikle sizi kıskandıkları ve kendilerinden memnun olmadıkları için saldırgan yorumlar yaparlar. Bu tür ifadeler kullanarak onlara sorunun sizinle değil, kendileriyle ilgili olduğunu görebildiğinizi göstereceksiniz. Ayrıca söylediklerinden dolayı kendilerini kötü hissedip özür dileyebilirler.

7. Dikkat Etmemiş Gibi Davranın

Onlara söylediklerini dinlemediğinizi söyleyin ve söylediklerini tekrar etmelerini isteyin. Onların sözlerine kayıtsız kalmanız onların başka bir şey söylemesini engelleyebilir ve öylece giderler. Onlardan söylediklerini tekrarlamalarını istemenin bir başka nedeni de yardımcı olabilir; çünkü kötü bir gün ya da duygusal bir an geçirmiş olabilirler ve hatalı olduklarını fark edebilirler ya da sadece sözlerinden utanabilirler.

8. Söylediklerine Gülümseyin

Size hakaret etmek amacıyla yapılan bir yoruma vereceğiniz olumlu tepki , o incitici sözleri söyleyen kişiyi hazırlıksız yakalayabilir, hatta utanmasına neden olabilir. Onlara sözlerinin ve fikirlerinin sizin için önemli olmadığını ve kendinizi kötü hissetmenize neden olamayacaklarını göstereceksiniz.

9. Neden Böyle Davrandıklarını Sorun

Soruna daha uzun vadeli bir çözüm istiyorsanız ve size kaba davranan kişiyle olan ilişkinize değer veriyorsanız onunla konuşun. Onlara neden böyle incitici bir şey söylediklerini sorun. Seni incitmeye çalışmadıklarını, sadece senin için endişelendiklerini söyleyebilirler. Ancak onlara açıkça belirtmeniz gereken şey, onların fikirlerinin sizin kendinizle ilgili hislerinizi değiştirmeyeceğidir.