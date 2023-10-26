Bir damla yağla tırnak mantarlarından kurtulun ❗️Tam 3 günde sonuç

Tırnak mantarı enfeksiyonel bir rahatsızlıktır. Tırnak içine yerleşen ve tırnağı sertleştirip adeta parçalayıp ete de zarar veren bu bakteri yaşam kalitesini çok olumsuz etkiliyor. Bazı insanlarda bu ameliyata bile neden oluyor.

Bir damla yağla tırnak mantarlarından kurtulun ❗️

En kötüsü tırnak mantarı hem bulaşma riski var hem de nüksetme durumu olan bir rahatsızlıktır. Çok ileri olan tırnak mantarlarında kesinlikle bir sağlık desteği almanız şart. Çünkü sinir uçlarına yapışan tırnaklar hayati tehlike taşır. Bu yüzden uzmandan destek alınmalı. Ancak hafif seyirde olan ya da yeni başlayan tırnak mantarları için en kalıcı ve doğal çözüm sarımsak yağıdır. Günde üç defa sarımsak yağı döküp streçleyin. Ardından ılık suyla durulayın. Tırnak yumuşayıp kesilir formdaysa kesinki mantar yayılmasın. Bunu 3 gün düzenli olarak yapmanızı tavsiye ederiz.

Tırnak mantarına yakalanmamak için başkasına ait çorap ayakkabı tarzı kişisel eşyalar giymeyin. Aynı zamanda sizinkileri de paylaşmayın. Ayaklarınız ıslakken çorap giymeyin. Aylarınızı sık sık sirkeli suyla yıkayın. Tırnaklarınızı düzenli olarak kesip badem yağı sürün!