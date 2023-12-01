Bunları Duyunca Asla Hareketsiz Kalmayacaksınız! Araştırmalara Göre Sürekli Oturmak O Hastalığı Tetikliyor
Hareketsiz kalmanın vücut sağlığı için zararlı olduğunu bilinmekte. Ancak yapılan araştırmaya göre sürekli oturmanın ve hareketsiz kalmanın daha büyük sağlık sorunlarına yol açabileceği öğrenildi.
Çin'de yapılan bir araştırmaya göre günde altı saat ya da daha fazla oturan kadınların, günde iki saatten az oturan kadınlara göre rahim miyomlarına yakalanma riskinin iki kat daha arttığı öğrenildi.
Miyomlar rahim duvarında veya içinde oluşan zararsız kas ve doku büyümeleridir. Yaygınlığı ile bilinen miyomlar, genellikle 30 ve 50 yaş arasındaki kadınlarda %80 oranında görülür. Küçük miyomlar bünyeye çok fazla etki etmemektedir ancak büyük miyomlar ağrıya, şişmeye, aşırı kanamaya, kabızlığa ve akıntıya neden olabilir.
6.600 KATILIMCI İLE SONUCA VARILDI
Çin’deki Kunming Üniversitesi’nden araştırmacılar, henüz menopoza girmemiş, 30 ila 50 yaş arasındaki 6.600 kadınlarla çalıştı. Daha sonra regl, üreme geçmişi, çocuk sayısı ve diyet gibi diğer bilgileri değerlendirdiler.
BMJ Open’da yayınlanan araştırmaya katılanlar, ekran başında vakit geçirerek, örgü örerek ve kitap okuyarak oldukça hareketsiz kaldılar. Sonuçlara göre kadınların 562’sinde (%8,5) miyom vardı ve bu oranlar 50 yaş üstü kişilerde en yüksek çıktı.