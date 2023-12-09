Bunları Sık Tüketiyorsanız Dikkat Edin! Hiç Tahmin Etmeyeceğiniz Kadar Zarar Veriyor! Doktorların Kaçtığı O Yemekler Hangileri?

Modern dünyada bir şeylere yetişmek için bazen pratik bazen de hızlı olmak adına tükettiğimiz o yemekler uzun vadede vücudumuza tahmin edilmeyecek ölçüde zarar veriyor. Bu besinler sadece kilo aldırmakla kalmıyor aynı zamanda adeta yiyenleri zehirliyor. Uzman kardiyologlar tüketicileri bu besinlerden uzak durmaları için uyarıyor. Peki o besinler hangileri?

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Uzmanlar sürekli olarak tüketicileri belli besin gruplarını tüketmemeleri için uyarıyor. Ancak pratik yemek hazırlamak adına bazen kolaya kaçılabiliyor. Bu besinler kalbinize inanılmaz ölçüde zarar veriyor.

MISIR GEVREKLERİ YA DA KAHVALTILIK GEVREKLER

Hızlı bir kahvaltı için tercih edilen mısır gevreklerinin çoğu, yüksek miktarda şeker ve koruyucu katkı maddesi içeriyor. Gün içindeki enerji dalgalanmalarına ve kalori fazlalığına neden oluyor.

PAKETLİ HAZIR ÇORBALAR

Çok hızlı pişen ve dakikalar içinde hazır hale gelen hazır çorbalar, doktorlar tarafından 'asla tüketilmemesi gereken besinler' arasında yer alıyor. Sık tüketildiğinde metabolik sorunları beraberinde getiriyor.

CİPS, ŞEKERLEME, KRAKER GİBİ ATIŞTIRMALIKLAR

Tuzlu, şekerli ve koruyucu maddeler içeren atıştırmalıkların aşırı tüketimi obezite ve kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor. Masum gibi görünen, anlık olarak kan şekerini dengesizleştiren atıştırmalıklar uzun vadede diyabete sebep oluyor. Kalori bakımından da fazla olan şekerli ve tuzlu atıştırmalıklar kısa sürede kilo alımına sebep oluyor.

ŞEKERLİ VE GAZLI İÇECEKLER

Bol miktarda şeker içeren, anlık enerji verdiği için tercih edilen asitli içecekler, damar tıkanıklığına sebep olarak kalbe zarar veriyor. Asitli ve şekerli içecekler tip 2 diyabet riskini onlarca kat artırıyor.

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TRANS (İŞLENMİŞ) YAĞLAR

Trans yağlar, işlenmiş gıdalarda bol miktarda bulunur. Kalp sağlığını olumsuz etkileyen doymuş yağ asitleri aynı zamanda kanser riskini de artırır.

DIŞARIDAN ALDIĞINIZ FAST FOOD GIDALAR

Yüksek miktarda yağ içeren, katkı maddeleriyle donatılmış fast food besinler, kalp sağlığını doğrudan etkiliyor. Fast food besinlerin sık tüketilmesi, obezite ve kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa yakalanma riskini artırıyor. Kan şekeri dalgalanmalarına sebep olduğu için diyabete zemin hazırlıyor.

HAZIR SOSLAR VE HAZIR ÇEŞNİLER

Bol tuz ve baharat içeren çoğu zaman lezzeti nedeniyle tercih edilen hazır sos ve çeşniler, aşırı miktarda tuz, şeker ve katkı maddesi içeriyor.