Çölyak hastalarına iyi gelen besinler neler?
Çölyak hastalığı buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli bir maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Her geçen gün görülme sıklığı ise artmaktadır. Peki, çölyak hastaları nasıl beslenmeli, hangi besinler tüketilmemeli?
Çölyak hastalığı; buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli bir maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.
Genellikle 1 yaşından sonra gluten içeren besinlerin tüketilmeye başlanması ile birlikte ilk belirtiler ortaya çıkar. Başlangıçta bulantı, kusma, ishal, halsizlik gibi belirtiler görülür. İlerleyen dönemlerde ise anemi, cilt döküntüleri gibi farklı belirtiler eklenir. Kronik bir hastalık olmasına rağmen tedavisi mümkündür ve tedavi gluten içeren besinlerin diyetten çıkarılmasından ibarettir.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Çölyak Hastaları İçin Güvenli Beslenme" yazısında, çölyak hastalarına iyi gelebilecek besinler, örnek yemek listesi ve dikkat edilmesi gereken besinler açıklandı. İşte sağlık açısından dikkat edilmesi gereken hususlar...
ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN GÜVENLİ BESİNLER
Buğday, arpa, çavdar, yulaf unu ile karışmamış olmak koşulu ile;
• Pirinç ve pirinç unu
• Mısır ve mısır unu – mısır ekmeği
•Süt, yoğurt, ayran, peynir
• Bal, reçel, pekmez
• Yumurta
• Et, tavuk, balık, konserve balık
• Kurubaklagillerin tümü
• Patates dahil Sebze ve meyvelerin tümü
• Zeytinyağı, ayçiçek yağı, tereyağı
• Özel ticari amaçlı üretilmiş glutensiz ürünler
GÜVENLİ YEMEKLER
• Un(gluten) açısından içeriği bilinmeyen hazır gıdalar çölyaklı bireylere sunulmamalıdır.
• Hazır salçalar un içerebilir, içerip içermediği bilinmiyorsa yemekler salçasız hazırlanmalıdır.
• Kızartmalarda un ile kaplama yöntemi kullanılmamalıdır.
ÇORBALAR
• Sebze çorba (salçasız, unsuz)
• Pirinç çorba, pirinçten yapılma yayla çorba (unsuz)
• Mercimek ve baklagil çorbaları (unsuz – salçasız)