Çölyak hastalarına iyi gelen besinler neler?

Çölyak hastalığı; buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli bir maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

Genellikle 1 yaşından sonra gluten içeren besinlerin tüketilmeye başlanması ile birlikte ilk belirtiler ortaya çıkar. Başlangıçta bulantı, kusma, ishal, halsizlik gibi belirtiler görülür. İlerleyen dönemlerde ise anemi, cilt döküntüleri gibi farklı belirtiler eklenir. Kronik bir hastalık olmasına rağmen tedavisi mümkündür ve tedavi gluten içeren besinlerin diyetten çıkarılmasından ibarettir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Çölyak Hastaları İçin Güvenli Beslenme" yazısında, çölyak hastalarına iyi gelebilecek besinler, örnek yemek listesi ve dikkat edilmesi gereken besinler açıklandı. İşte sağlık açısından dikkat edilmesi gereken hususlar...