Covid-19 nedir? Covid-19 belirtileri nelerdir? Covid-19 aşısı var mı?

Artan nüfus ve dünyanın globalleşmesiyle artık dünyanın bir ucunda ortaya çıkan bir virüs tüm insanlığı tehdit edici bir hastalık halini alabiliyor. Evet aklınıza ilk gelen ve pandemi anılarınızı canlandıran o hastalıktan söz edeceğiz: Covid-19. Covid-19 nedir? Belirtileri nelerdir? Aşısı var mı?

Covid-19 nedir? Covid-19 belirtileri nelerdir? Covid-19 aşısı var mı?
Covid-19 nedir? Belirtileri nelerdir? Aşısı var mı?
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Bulaşıcı hastalıklar, insanlık tarihi boyunca insanlığı tehdit etmiş ve milyonlarca ölüme sebep olmuştur: veba, çiçek hastalığı, İspanyol gribi... Ancak günümüzde, yoğun nüfusa sahip ve sürekli kalabalık, kapalı alanda binlerce insanla vakit geçiren insanlar için durum önüne geçmesi daha da zor bir hal aldı. En güncel bulaşıcı hastalık olan koronavirüs hakkında yeterince bilgili miyiz? Bakalım:

Covid-19 nedir? Belirtileri nelerdir? Aşısı var mı?

KORONAVİRÜS NEDİR?

Koronavirüs, ilk olarak Çin'in Wuhan bölgesinde 2019'da tespit edilen solunum yolu enfeksiyonuna neden olan bulaşıcı bir virüstür. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından resmi adı SARS-CoV-2 olarak belirlenmiş, neden olduğu hastalık ise COVID-19 olarak adlandırılmıştır. . Soğuk algınlığından zatürreye kadar değişen solunum semptomları ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterir. Kronik hastalığı olan bireylerde ciddi solunum sorunlarına yol açabilir.

Covid-19 nedir? Belirtileri nelerdir? Aşısı var mı?

COVİD-19 BELİRTİLERİ NELERDİR? 

Koronavirüs hastalığı herkes için farklı seyredebilir. Bazı kişilerde belirti olmadan geçebilirken, yaygın belirtiler şunlar olabilir:

  • Ateş ve titreme
  • Öksürük ve boğaz ağrısı
  • Nefes darlığı veya zorluk
  • Kas, eklem veya vücut ağrısı
  • Baş ağrısı
  • İshal
  • Tat ve koku kaybı
  • Burun tıkanıklığı ve akıntısı
  • Halsizlik
  • İştahsızlık
  • Şiddetli vakalarda zatürre, solunum yetmezliği, böbrek problemleri ve ölüm riski artabilir.

Covid-19 nedir? Belirtileri nelerdir? Aşısı var mı?

COVİD-19 AŞISI VAR MI?

Koronavirüs (Covid-19) için dünya genelinde birçok aşı geliştirilmiştir. Bu aşılar arasında:

  • Biontech Aşısı
  • Moderna Aşısı
  • Astrazeneca Aşısı
  • Sputnik V Aşısı
  • Sinovac (CoronaVac) Aşısı
  • Turkovac
  • Sinopharm Aşısı

Aşılar eski ve yeni teknolojiye dayalıdır. Eski tip aşılar virüsün inaktive edilmiş halini içerir. Örneğin Sinovac aşısı böyle bir aşıdır. Yeni teknoloji aşıları ise mesajcı RNA kullanır. Bu aşılar arasında Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları yer alır. Etkinlik açısından benzer sonuçlar verirler.

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