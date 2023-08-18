Yüksek kan şekeri (hiperglisemi) neden olur? Yüksek kan şekerini düşürme önerileri neler?

Hiperglisemi, kanın içindeki glikoz seviyesinin artması anlamına gelir. Tip 1 diyabet ile tip 2 diyabet arasındaki ayrım noktasıdır ve bu durumda açlık halinde kan şekeri seviyesi 100 mg/dl, tokluk halinde ise 140 mg/dl'nin üzerindedir. Kan şekerinin istikrarlı bir şekilde seyretmesi gereklidir; aç karnına düşmemeli ve yemek sonrası aşırı yükselmemelidir.

Yüksek kan şekeri farklı sebeplerle oluşabilir, bu nedenle tedavi öncesinde bu sebepler araştırılmalı ve buna göre bir tedavi planı hazırlanmalıdır. Uzun süreli yüksek kan şekeri, ciddi komplikasyonlara neden olabilir; tedbir alınmadığında ise hastalar ileri aşamalarda komaya girebilir.

Yüksek kan şekeri (hiperglisemi) neden olur? Yüksek kan şekerinin sebepleri

Diyete Uyum: Hekim tarafından önerilen diyete uyulmaması ve fazla yemek tüketimi.

İnsülin Düzenlemesi: Vücuttaki insülin hormonunun yetersiz düzeyde üretilmesi.

Beslenme Alışkanlıkları: Yetersiz lif alımı ve doymuş yağ açısından zengin beslenme.

Hareketsizlik: Düzenli egzersiz yapmama ve hareketsiz yaşam tarzı.

Enfeksiyon Hastalıkları: Enfeksiyonlar yüksek kan şekeri seviyelerine neden olabilir.

İlaç Kullanımı: Kortizon türevi ilaçların kullanımı.

İnsülin Kullanımı: Pankreas tarafından salgılanan insülinin vücutta kullanılamaması.

Stres: Stresli dönemlerde yüksek kan şekeri seviyeleri görülebilir.

Hormon Denge Bozukluğu: Kortizon, adrenalin, glukagon ve büyüme hormonlarının aşırı salgılanması.

Beslenme: Yüksek kalorili ve basit şekerli yiyeceklerin aşırı tüketimi.

Bu hastalığın doğru şekilde tedavi edilmesi hayati önem taşırken, doktor tavsiyelerine uymak ve önerilere sadık kalmak sağlıklı bir yaşam sürmek açısından kritiktir. Diyabetin doğru bir şekilde kontrol edilmediğinde ve kan şekeri düzenli bir şekilde yönetilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği unutulmamalıdır.

KAN ŞEKERİ DÜŞÜRME ÖNERİLERİ VE İYİ GELEN BESİNLER, DİYABETLE MÜCADELE

Egzersiz Yapmak: Düzenli egzersiz yapmak, vücutun insülin duyarlılığını artırarak kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Egzersiz sırasında kullanılan enerji, kan şekerinin düşmesine neden olur. Bu nedenle egzersiz programı oluşturmak ve düzenli olarak hareket etmek diyabetle mücadelede önemlidir.

Karbonhidrat Tüketimini Kontrol Altında Tutmak: Aşırı karbonhidrat tüketimi, kan şekerini yükseltebilir. Bu nedenle diyabet hastalarının karbonhidrat alımını dikkatli bir şekilde planlamaları gerekir. Nişastalı sebzeler, şekerli gıdalar ve unlu mamullerden kaçınılması önemlidir.

Lifli Besinler Tüketmek: Lifli besinler sindirim sürecini yavaşlatarak kan şekerinin yavaş yükselmesini sağlar. Özellikle çözünebilir lif içeren besinler tercih edilmelidir. Meyve, sebze, yulaf ezmesi gibi lifli gıdalar tüketmek diyabet yönetimine yardımcı olur.

Bol Sıvı Tüketmek: Yeterli miktarda su içmek, kan şekerinin düşürülmesine yardımcı olabilir. Su, böbreklerden fazla şekerin atılmasına yardımcı olabilir. Ancak şekerli içeceklerden kaçınılmalıdır.

Porsiyon Kontrolü Yapmak: Porsiyon kontrolü, kalori alımını sınırlayarak kilo kontrolü sağlar ve kan şekerinin istikrarlı bir şekilde seyretmesine yardımcı olur.

Glisemik İndeksi Düşük Besinleri Tüketmek: Glisemik indeksi düşük besinler, kan şekerini daha yavaş yükseltir. Bulgur, yoğurt, baklagiller gibi besinler tercih edilmelidir.

Kan Şekerini Düzenli Takip Etmek: Diyabet hastalarının kan şekerini düzenli olarak takip etmesi önemlidir. Bu takip, tedavi planının etkisini değerlendirmeye yardımcı olabilir.

Stresi Yönetmek: Stres, kan şekerini yükselten bir faktördür. Stresi yönetmek için gevşeme teknikleri, meditasyon ve derin nefes alma gibi yöntemler kullanılabilir.

Kaliteli Uyku Almak: Yeterli ve kaliteli uyku, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Uyku düzenine dikkat etmek ve gece uykusunu düzenli bir şekilde almak önemlidir.

Kilo Kontrolü Sağlamak: İdeal kiloda olmak, diyabet riskini azaltır ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Kilo kontrolü için sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz önemlidir.

Yüksek şekere iyi gelen, kan şekerini düşüren gıdalar:

"Doğal Müttefik: Brüksel Lahanası"

Brüksel lahanası, düşük karbonhidrat içeriği ve yüksek lif oranıyla kan şekerinin istikrarlı bir şekilde seyretmesine yardımcı olur.

"Süper Besin: Avokado"

Avokado, sağlıklı yağlar ve lif bakımından zengindir. Bu meyve, kan şekerini yavaşça yükselterek ani dalgalanmaları engelleyebilir.

"Tatlı Çözüm: Armut"

Armut, doğal şeker içeriği ve lif miktarıyla tatlı bir alternatif sunar. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir.

"Yeşil Güç: Brokoli"

Brokoli, düşük karbonhidratlı ve lifli yapısıyla kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir.

"Doğanın Şekerlemesi: İncir"

İncir, doğal şeker içeriği ve lif bakımından zengin olup kan şekerinin yükselmesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

"Lezzetli Çözüm: Şeftali, Nektarin, Kayısı"

Bu meyveler, düşük glisemik indeksleri sayesinde kan şekerinin ani yükselmesini önleyebilir.

"Renkli Seçenek: Havuç"

Havuç, düşük kalorili ve lifli yapısıyla kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir.

"Elma: Doğal Lif Deposu"

Elma, içerdiği liflerle sindirimi yavaşlatarak kan şekerinin istikrarlı bir şekilde seyretmesine yardımcı olabilir.

"Keten Tohumu: Omega-3 Deposu"

Keten tohumu, omega-3 yağ asitleri ve lif içeriği ile kan şekerini kontrol altına almaya yardımcı olabilir.

"Arpa: Sağlıklı Tahıl Seçeneği"

Arpa, yavaş sindirilen karbonhidratlarıyla kan şekerini düzenlemeye katkı sağlayabilir.

"Yoğurt ve Ayran: Probiyotik Gücü"

Yoğurt ve ayran, probiyotik içeriği sayesinde bağırsak sağlığını desteklerken kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir.

"Yulaf: Besleyici Tahıl"

Yulaf, lif içeriği ve tok tutucu etkisiyle kan şekerini düşürmeye katkı sağlayabilir.

"Baklagiller: Protein Kaynağı"

Baklagiller, yüksek protein içerikleri ile kan şekerinin istikrarlı bir şekilde seyretmesine yardımcı olabilir.

"Balık: Omega-3 Deposu"

Balık, omega-3 yağ asitleri ve yüksek protein içeriği ile kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir.

"Nişastasız Sebzeler: Sağlıklı Alternatif"

Nişastasız sebzeler, düşük karbonhidrat içerikleri ile kan şekerinin kontrol altında tutulmasına katkı sağlayabilir.

"Tam Buğdaylı Makarna: Sağlıklı Karbonhidrat Kaynağı"

Tam buğdaylı makarna, lif içeriği ile kan şekerinin yavaş yükselmesine yardımcı olabilir.