Akdeniz diyeti nedir? Kimler Akdeniz diyeti yapabilir? Akdeniz diyetinin faydaları

Akdeniz diyeti, Akdeniz kıyısında bulunan ülkelerin geleneksel beslenme alışkanlıklarından esinlenen bir beslenme modelidir. Akdeniz ülkelerinde yaşayan insanlarda Batı ülkelerine göre daha düşük kalp hastalığı oranlarının fark edilmesiyle, bu beslenme tarzı dikkatleri üstüne çekerek popülerleşti. Akdeniz diyeti, farklı bölgelerde farklılık gösterebilir, ancak bazı temel ortak noktaları bulunmaktadır.

AKDENİZ DİYETİ NEDİR?

Akdeniz diyetinin merkezinde sebzeler ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar bulunur. İtalya, Yunanistan, İspanya, Fas gibi ülkelerde yaygın olarak görülen bu beslenme tarzı, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde de sıkça uygulanır. Kepekli tahıllar, meyve-sebze, deniz ürünleri, kuruyemişler, baklagiller ve zeytinyağı bu diyetin temel öğelerindendir. Kırmızı et yerine beyaz et veya hindi tercih edilirken, yumurta, peynir ve süt ürünleri de dengeli bir şekilde tüketilir.

Akdeniz diyeti, kalori kısıtlamasına odaklanmak yerine genel sağlığı desteklemeyi amaçlar. Amerikan Beslenme Kılavuzu'nda "sağlıklı beslenme modeli" olarak kabul edilmiştir. Bu diyetin temelinde yasaklı besinler bulunmamakla birlikte, düşük besleyici değeri olan veya porsiyon kontrolü gerektiren bazı yiyeceklerin dikkatli tüketilmesi önerilir.

KİMLER AKDENİZ DİYETİ YAPABİLİR

Akdeniz tipi beslenme modeli genel olarak herkes için uygundur. Sağlığı desteklemesi, kalp sağlığını olumlu etkilemesi ve genel olarak vücut için faydalı olması nedeniyle çeşitli insanlar tarafından uygulanabilir. Akdeniz diyetine başlamak isteyenler için temel olarak beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek ve yavaş yemek yeme alışkanlığını kazanmak önemlidir.

AKDENİZ DİYETİNİN FAYDALARI