Dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riski yüksek

İsveç'te yapılan araştırmada, dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riskinin yüzde 21 daha fazla olduğu ortaya konuldu.

Dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riski yüksek
Editör: Mert Sagit
Son Güncelleme:

İsveç'teki Lund Üniversitesinde araştırmacılar, İsveç'te 2007-2017 yıllarında lenf kanseri tanısı konulan 20 ila 60 yaşlarındaki 11 bin 905 kişinin verilerinden yararlanarak, dövme yaptırmanın kanserle bağlantısını inceledi.

Araştırmacılar, dövme yaptıran kişilerin lenf kanserine yakalanma riskinin, yaptırmayanlara göre yüzde 21 daha fazla olduğunu tespit etti.

Dövme yapımında kullanılan mürekkebin kanserojen kimyasallar içerdiğini belirten araştırmacılar, bu kimyasalların dövme yapım işleminde cilt bariyerini delerek vücuda girdiğini ve kansere yakalanma riskini artırdığını bildirdi.

Dövmenin büyüklüğü ile kansere yakalanma arasında ilişki bulunmadığını kaydeden araştırmacılar, boyutu ne olursa olsun dövmenin vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek lenf kanserine yakalanma riskini artırdığını ifade etti.

Araştırmanın sonucu, "Science Direct" adlı internet sitesinde yayımlandı.

Dolandırıcıların "dava dosyası" tuzağı! Dikkat! Hem kişisel bilgileriniz hem de paralarınız çalınabilirDolandırıcıların "dava dosyası" tuzağı! Dikkat! Hem kişisel bilgileriniz hem de paralarınız çalınabilirYaşam

Kaynak: TRT Haber

# dövme # lenf kanseri
Çok Okunanlar
Birçok dizide rol almıştı, ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
Birçok dizide rol almıştı, ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
Şampiyon Galatasaray'da ayrılacak futbolcular belli oldu!
Şampiyon Galatasaray'da ayrılacak futbolcular belli oldu!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarılar!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarılar!
O illerde sağanak yağış uyarısı yapıldı! 29 Mayıs 2024 Çarşamba hava durumu
O illerde sağanak yağış uyarısı yapıldı! 29 Mayıs 2024 Çarşamba hava durumu
Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecek? Erdoğan ilk kez tarih verdi!
Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecek? Erdoğan ilk kez tarih verdi!
Öne Çıkanlar Dr. Doğu Perinçek açıkladı: "AK Parti'nin en büyük zaafı..." Dr. Doğu Perinçek açıkladı: "AK Parti'nin en büyük zaafı..." Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti