Ebeveynlerin Yapmayı İhmal Ettiği Şeyler! Uzmanlara Göre Bu Eksiklikler İlerde Pişmanlığa Neden Olabilir

Tüm ebeveynler çocuklarının mümkün olan en iyi yaşamlara sahip olmasını ister. Birçoğu kendilerine yeni oyuncaklar alabilmek için çalışıyor, diğerleri çocuklarının disiplinli ve hedef odaklı olmasını istedikleri için katı davranıyor, diğerleri çocuklarına seçim hakkı veriyor ve onlara kendi başlarına karar vermeyi öğretiyor. Her ailenin kendine özgü yetiştirme yöntemleri vardır, ancak tüm ebeveynlerin ortak bir noktası vardır: Geriye dönüp baktıklarında hepsi geçmişte yaptıkları bazı ihmalleri tamamlamak isterler. Bizde uzmanlara göre iler ki yaşlarda pişman olmanıza neden olacak ebeveynlerin yapmayı ihmal ettiği şeyleri derledik.

1. Çocukları İle İletişim Kurmayı İhmal Ederler

Bebeklikten nispeten kendi kendine yeten bir kişiye hızla büyüyen küçük bir çocuğun gerçekten yetişkinlerle sürekli temasa ihtiyacı vardır. Ancak gerçek şu ki ebeveynlerin de bu iletişime ihtiyacı var. Evet, daha az boş zaman var ve bir annenin çocuğu oyun oynarken bir şeyler yapması sorun değil. Ancak bunu bir alışkanlığa dönüştürürseniz, bir noktada çocuğunuzun artık büyüdüğünü ve kendi hayatını yaşadığını fark edebilirsiniz.

2. Çocuklarına Fazla Sarılmazlar

Uzmanlar, sarılmanın sağlık açısından önemini kanıtladılar. Pek çok bariz avantajı var, ancak muhtemelen kendi bebeğinize sarılmanın güzel bir şey olduğunu kabul edeceksiniz. Bazen ebeveynler bunu farklı nedenlerden dolayı yapmazlar ve bunların çoğu yanılgıdır.

3. Yeterince Fotoğraf Biriktirmemişlerdir

Fotoğraf çekmezseniz elbette kötü bir şey olmaz. Çocuğun zihinsel durumunu, ahlaki niteliklerini veya fiziksel sağlığını etkilemez. Ancak gelecekte hayatınızın en değerli anlarından bazılarını hatırlamak ve bu duygularınızı yetişkin çocuklarınızla paylaşmak istemeniz çok muhtemeldir. Pek çok ebeveyn, kamerayı kullanması gerektiği halde daha fazla kullanmadığına gerçekten pişman oluyor.

4. Yaratıcı Oyun Oynamazlar

Çocuğunuzla yaratıcı oyunlar oynarsanız onun kesinlikle harika bir sanatçı ya da müzisyen olacağını hakkında tahmin yürütemiyoruz ama bu psikolojik açıdan çocuğunuzun gelişiminde çok yardımcı olacaktır. Öncelikle çocuğunuzu birçok farklı aktiviteye dahil ederseniz, onun neye ilgi duyduğunu ve hangi konuda iyi olduğunu öğrenebilirsiniz. Daha sonra onların güçlü yönlerini geliştirmeye çalışabilirsiniz. İkincisi, onlara yüksek sesle kitap okumak, oyun hamuru ve oyuncaklarla oynamak gibi her türlü aktivite onların zekasını, hayal gücünü geliştirir, kelime dağarcığını geliştirir. Sonunda çocuğunuzla aranızdaki bağı güçlendirirsiniz ve bu bile tek başına birlikte bir şeyler yapmak için yeterli bir nedendir.

5. Çok Katı Davranırlar

Birine yaptığı kötü bir şeyden dolayı onu azarlamak başka bir şeydir, kusur bulmaya başlamak tamamen farklıdır. Beklentiler ne kadar yüksek olursa kişinin o kadar başarılı olacağına dair popüler bir efsane vardır. Ancak gerçekte tam tersi bir etki elde edebilirsiniz: davranış sorunları ve hatta gelişim sorunları gibi. Bu davranışlar elbette olumsuzluklardan biri de çocuklarınızla zayıf bir ilişki olabilir.

6. Çocuklarının Fikirlerini Dikkate Almazlar

Çocukluğumuzdan kalan güzel anılar, kimsenin bizden alamayacağı en değerli şeylerdir. Dahası, küçük tatiller daha sonra büyük başarılara dönüşebilir: Eğer bir çocuk sağlıklı bir ortamda büyüyorsa ve birçok yeni deneyim yaşıyorsa, bu onun aktif olarak geliştiği anlamına gelir. Mutlu çocuklar yetişkin yaşamına uyum sağlamayı ve yeni ilişkilere başlamayı daha kolay bulurlar.

7. Çocuklarının Gelişiminde Başkalarının Tavsiyelerini Dinlerler

Uygunsuz olsa bile tavsiye vermeyi seven insanlar var ve genç anneler sıklıkla onları dinlemeye maruz kalabilirler. Tavsiye vermeyi seven sözde uzmanları gördüğünüzde çocuğunuzu nasıl daha iyi giydireceğiniz, besleyeceğiniz ve eğiteceğiniz konusunda birçok bilgi duyacaksınız. Ama gerçek şu ki, siz ebeveynsiniz ve çocuğunuz için neyin iyi neyin kötü olduğunu herkesten daha iyi bilirsiniz. Elbette bu tavsiyeleri dinleyebilirsiniz ancak bu onlara uymanız gerektiği anlamına gelmez.

8. En Mutlu Anlarında Yanlarında Olmazlar

Bize ciddi gelmeyen bazı şeyler çocuklarımız için gerçekten ciddi olabilir. Ve tüm insanların, özellikle çocukların böyle anlarda yanında birinin bulunmasına ihtiyacı vardır. Çocuğunuzun doğum günü partisini kaçırmak için iyi bir nedeniniz varmış gibi görünse bile kaçırmamaya çalışın. Gelecekte ne kadar çok önemli olayı kaçırdığınızı fark ettiğinizde üzüleceksiniz