Şişkinlik Nasıl Giderilir? Şişkinliğe Neden Olan Bu Nedenlerden Uzak Durun!

Midede aşırı gaz oluşumu ve şişkinlik, rahatsızlığa ve karın şişkinliğine neden olan yaygın bir sorundur. Bu sorunun üstesinden gelmek ve tekrarını önlemek şişkinlik nasıl giderilir, haberimizde derledik.

Herhangi bir kendi kendine tedaviye başlamadan önce şişkinliğin altında yatan nedeni belirlemek ve kronik veya ciddi tıbbi durumlarla ilişkili potansiyel risklerin farkında olmak çok önemlidir. Tedavi planınızda herhangi bir değişiklik yapmadan önce uzmana tanışmayı unutmayın.

1. Düzenli Yürüyüş Yapın

Düzenli fiziksel aktiviteye katılmak bağırsak hareketlerini iyileştirebilir ve gaz salınımına yardımcı olabilir, sonuçta kabızlığı önleyebilir ve şişkinliği azaltabilir. Kısa bir yürüyüş bile sindirimi kolaylaştırmada ve karın rahatsızlığını hafifletmede faydalı olabilir.

Kabızlık ve şişkinlik gibi sorunların ortaya çıkmasını önlemek için düzenli fiziksel aktivite günlük rutinlere dahil edilmelidir. Egzersizi bir alışkanlık haline getirerek sağlıklı bağırsak hareketlerini koruyabilir ve şişkinlikle ilişkili rahatsızlık yaşama olasılığını azaltabilirsiniz.

2. Kendinize Karın Masajı Yapın

Şişkinliği hafifletebilecek kendi kendine masaj tekniği, elinizi sağ kalça kemiğinizin üzerine yerleştirmeyi ve saat yönünde yavaşça göğüs kafenize doğru yukarı doğru hareket ettirmeyi içerir. Bu hareketle hem üst hem de alt göbek bölgenizi mutlaka kaplayın ve birkaç dakika tekrarlayın. Bu teknik şişkinlikle ilişkili rahatsızlığın hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Şişkinlik için kendi kendine masaj yaparken herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissederseniz, masajı derhal durdurmanız önemlidir. Ayrıca rahatsızlığın devam etmesi veya kötüleşmesi durumunda bir sağlık uzmanına danışmanız da önerilir.

3. Şeker ve Alkolden Uzak Durun

Ksilitol, eritritol, maltitol ve sorbitol gibi şeker alkolleri sakız, dondurma, kurabiye ve enerji barları gibi şekersiz ürünlerde tatlandırıcı olarak yaygın olarak kullanılır. Şekere alternatif olmakla birlikte bu tatlandırıcıların çok miktarda tüketilmesi aşırı gaz oluşumu gibi sindirim sorunlarına yol açabilir. Vücudunuzun bu ürünlere verdiği tepkiye dikkat etmeniz ve gerekirse alımınızı sınırlamanız önemlidir.

Vücudunuzun şeker alkollerine nasıl tepki verdiğini bilmek ve gerekirse tüketimini sınırlamak önemlidir. Şeker alkolü içeren ürünleri tükettikten sonra sindirim rahatsızlığı yaşıyorsanız, alımınızı azaltmanız veya tamamen ortadan kaldırmanız önerilir.

4. Bazı Besinlere Alerjiniz Olabilir

Belirli gıdaların veya bileşenlerin şişkinliğe neden olduğundan şüpheleniyorsanız, olası intoleransları veya sindirim sorunlarını belirlemek için bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Birçok kişinin laktoz, gluten, buğday ve fruktoz gibi yaygın bileşenlere karşı intoleransı vardır. Bu gıdaları tüketmek vücutlarında olumsuz reaksiyonlara neden olabilir.

5. Gazlı İçecekleri Tüketmeyi Bırakın

Gazlı içeceklerin tüketilmesi midenizdeki gazı hapsederek şişkinliğe yol açabilir. Bu içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması ve limonlu su, salatalık suyu veya nane çayı gibi daha sağlıklı alternatiflerin tercih edilmesi önerilir. Bu seçenekler sadece canlandırıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda şişkinliği hafifletmeye ve sindirim rahatlığını artırmaya da yardımcı olabilir.

6. Tuz Alımını Azaltın