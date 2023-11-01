Bu Davranışlar Travmatik Çocukluk Geçirip Geçirmediğinizi Ortaya Çıkartıyor!

Psikoterapistlerin hizmetlerine olan talep her yıl artmaya devam ediyor. Ne yazık ki her insan, mutlu bir aileyi anlatan bir kitabın karakterlerine benzeyen ebeveynlerle doğacak kadar şanslı değil. Bazen anne ve babalar çocuklarını eleştirir, alay eder, görmezden gelir veya diğer kardeşleriyle karşılaştırırlar. Sizin travmatik çocukluk geçirmediğinizi ortaya çıkartan davranışları araştırdık ve listeledik.

1. İş Yerinden İzin İstemeye Çekinen İnsan

Zor çocukluk geçiren insanlar çoğu zaman kişisel bakımın ne olduğunu unuturlar. Bunun nedeni ebeveynlerinin çıkarlarının her zaman öncelikli olmasıdır. Bu nedenle kendilerini iyi hissetmedikleri zamanlarda bile hastalık iznine çıkmak gibi basit eylemleri bile onlar için olağanüstü bir durum olarak olabiliyor.

2. Baskıcı Sözlere Çok Fazla Maruz Kalırlar

Çocuklar büyümüş ayrı bir eve çıkmış olsalar bile sürekli şunu duyar: "Bu senin iyiliğin için!" ve "Bunu seni çok sevdiğim için yapıyorum." Ancak psikoterapistlere göre bu sözlerin “çevirisi” aslında şöyle: “Senin üzerindeki kontrolümü kaybetmekten o kadar korkuyorum ki seni mutsuz etmeye hazırım.” diye özetliyorlar.

3. Ebeveynleri İle Sürekli Rekabet İçerisinde Olurlar

Zorlu çocukluk geçirmiş insanların aile ortamında ebeveynler, çocuklarının başarılarını ciddi şekilde küçümseyen ortamlar yaratır. Örneğin bir anne, çocuğunun görünüşünü kendisininkiyle karşılaştırarak tetikleyebilir.

4. Ebeveynlerine Bakıcılık Yaparlar

Her ne pahasına olursa olsun ebeveynlerini memnun etmeleri sürekli olarak öğretilen çocuklar, kişisel sınırlar koymakta zorlanırlar. Üstelik ebeveynlerini “en iyi arkadaş” olarak görürler ve hatta küçük çocuklar gibi onlarla ilgilenmeye başlarlar. Bu psikolojik baskı yüzünden ileri de kendi kurdukları aileleri de arka planda kalır.

5. Başkaları Yerine Özür Dilerler

Zor bir çocukluk geçiren insanlar çoğu zaman özgüven eksikliğinden muzdariptir ve her şey için kendilerini suçlarlar. Başkasının yaptığı hatalardan dolayı özür dilemeyi bile kendilerine sorumluluk bilirler. Bunların hepsi, çocukluklarında her durumda düzenli olarak suçlanmalarıydı.

6. Bağımsızlıklarını Kazanmakta Zorlanırlar

Herhangi bir girişimde bulundukları için azarlanan çocuklar, kendini çaresiz hisseden yetişkinlere dönüşüyor. Sonunda ebeveynlerinden bağımsızlık kazanmayı zor buluyorlar. Bu durum, çocuk ayrı bir dairede yaşıyor olsa bile ortaya çıkabilir.

7. Kardeşleri Arasında Her Zaman Rekabet Vardır

Ebeveynler için çocuklardan biri her zaman başarılı "altın çocuk" olarak görülürken, diğeri ise her zaman başarısız olarak algılanarak “kaybeden” ilan edilir. Bu yöntemin uygulanması, yetişkin çocukların birbirleriyle dostane ilişkiler kuramadıkları bir duruma yol açar.

8. Özgüveni Düşük Olur

Zorlu bir ortamda büyümüş insanların özgüveni düşük olur ve hayatları boyunca her zaman kendilerini birine bağımlı olarak görürler. Hayatlarından bu insanlar çıktıklarında ise hayatlarını nasıl devam ettireceklerini bilemezler.