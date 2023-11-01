Alzheimer Hastalığında Bir İlk Görüldü! Alzheimer Hastalığını Anlaşılabilir Kılıyor

bilim insanları, Alzheimer hastalığı olan kişilerin bağırsak mikroplarının sağlıklı farelere nakledilmesinin, hayvanlarda hastalık semptomlarının ortaya çıkmasına neden olduğunu keşfettiler. Sonuç, yeni tedavilerin önünü açabilir ve birçok kişinin uzun süredir tartıştığı şeyi doğrulayabilir: bağırsak mikrobiyomunun Alzheimer'da önemli bir rol oynadığı.

Alzheimer Hastalığını Müdahalede Yeni Yollar Açabilir

Alzheimer hastalarına genellikle bilişsel semptomların başlangıcında veya sonrasında teşhis konuluyor; bu, en azından mevcut tedavi yöntemleri için çok geç olabilir. Erken evre sırasında bağırsak mikroplarının potansiyel semptomların başlangıcından önce rolünü anlamak, yeni tedavi geliştirme ve hatta kişiselleştirilmiş müdahale için yollar açabilir.

Ekip, Alzheimer hastalığı olan 69 hastayı ve 64 kontrol deneğini işe aldı ve onlardan kan ve dışkı örnekleri topladı. Dışkı örnekleri, dışkı mikrobiyota nakli ile uygulanan prosedür için hazırlandı ki bu da tam olarak kulağa ilginç geliyor. Bu vakadaki şanslı alıcılar, doğal yaşlanmanın her türlü etkisini ortadan kaldırmak için seçilen bir grup genç yetişkin erkek fareydi.

Sıçanlara kendi mikrobiyotalarını tüketmek için antibiyotiklerle ön tedavi uygulandıktan sonra FMT uygulandı. On gün sonra, farelere bir davranış testi programı başlatıldı. Daha sonra analiz için bağırsak dokuları, beyin dokuları, kan ve dışkı örnekleri de toplandı.

Sonuç açıktı. İnsan hastaların dışkı örneklerinde daha yüksek seviyelerde iltihaplanmayı teşvik eden bakterilere sahip olduğu bulundu ve bu da onların bilişsel bozukluk dereceleriyle ilişkiliydi. Bu bağırsak mikroplarının farelere aktarılması, farelerin unutkanlığı ile ilişkili semptomlar geliştirmesine neden oldu.

Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Yeni Umut Olabilir

Yazarların vurguladığı önemli hücresel süreçlerden biri yetişkin hipokampal nörojenezi, yani hipokampusta öğrenme ve hafıza için hayati önem taşıyan ve yaşam boyunca oluşmaya devam eden yeni nöronların doğuşuydu.

Araştırdığımız hafıza testleri, beynin hipokampus bölgesindeki yeni sinir hücrelerinin büyümesine dayanıyor.

Alzheimer hastalarından alınan bağırsak bakterisi taşıyan hayvanların daha az yeni sinir hücresi ürettiğini ve hafızanın zayıfladığı gözlemlendi.

Ekip, sıçanlarda yapılan deneylerin yanı sıra insan hücre kültürlerindeki bulgularını da doğruladı ve Alzheimer hastalarından alınan serumun bu hücrelerin büyümesini ve işleyişini bozduğunu gösterdi.

Bağırsak mikrobiyomu son yıllarda büyük ilgi gördü ve insan sağlığının pek çok yönü ile ilişkilendirildi ; Alzheimer hastalığı sadece bir örnektir. Unutkanlığa dayalı hastalıkların en yaygın türü olan Alzheimer, mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde bugün doğan her üç kişiden birini etkileyebilir; dolayısıyla patolojinin daha iyi anlaşılmasına ve yeni tedavi yaklaşımlarına şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır.

Alzheimer, henüz etkili bir tedavisi bulunmayan sinsi bir hastalıktır. Bu çalışma, hastalığı anlaşılmasında ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor ve bağırsak mikrobiyotamızın yapısının hastalığın gelişiminde nedensel bir rol oynadığını doğruluyor.

Alzheimer üzerindeki araştırma, bu alanda gelecekteki araştırmalar için zemin hazırladı ve bunun terapötik müdahalelerde potansiyel ilerlemelere yol açacağı umuluyor.