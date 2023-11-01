Y Kromozomu Kayboluyor! Bilim İnsanları İkiye Ayrılmış Durumda

Y kromozomu erkekliğin bir sembolü olabilir, ancak onun güçlü ve kalıcı olmaktan çok uzak olduğu giderek daha açık hale geliyor. Embriyonun erkek "XY" veya dişi "XX" olarak gelişeceğini belirleyen “ana şalter” geni SRY'yi taşımasına rağmen, çok az başka gen içerir ve yaşam için gerekli olmayan tek kromozomdur.

Y Kromozomu Küçülüyor mu?

Y kromozomu hızla küçülmeye başladığını belirten bilim insanları yakın bir zamanda olmasa da Y kromozomunun tamamen kaybolacağını belirtiyor. Aynı oranda küçülmeye devam ederse, Y kromozomunun tamamen yok olmasına sadece 4,6 milyon yıl kaldı. Bu uzun bir süre gibi görünebilir, ancak Dünya'da yaşamın 3,5 milyar yıldır var olduğunu düşündüğünüzde bu pek de uzun bir süre değil.

Bilim insanları Y kromozomunun küçülmesini durdurmak için çalışmalar yürütüyor. Birkaç deneyde bulunan bilim insanlarının açıkladıklarına göre son araştırmalar, Y kromozomunun "frene basmak" için oldukça ikna edici mekanizmalar geliştirdiğini ve gen kaybı hızını olası bir durma noktasına kadar yavaşlattığını gösterdi.

Y kromozomunun gerçekten yok olup olmayacağı sorusu üzerine bilim insanları ikiye bölünmüş durumda. Yeni geliştirilen teknoloji ile bilim insanları Y kromozomlarını kurtardıklarını düşünürken, diğer grup bilim insanı, yaptıkları tek şeyin, sonunda uçurumdan düşmeden önce Y kromozomunun tırnaklarından tutunmasına izin vermek olduğunu söylüyor.