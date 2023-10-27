Gıda Zehirlenmesinden Uzak Durmak İçin Bu Gıdalardan Uzak Durun! Uzmanların Yemeyi Ret Ettiği Gıdalar

Gıda zehirlenmesi farklı yollarla etkisini gösterebilir; sadece gününüzü mahvedecek bir karın ağrısı veya baş ağrısı belirtileri gösterebilirken bazı gıda zehirlenmeleri sizi hastanelik edebilir. Uzmanların yemeyi ret ettiği gıdaları araştırdık ve bunu sizinle paylaşmak istedik.

Gıda Zehirlenmesinden Uzak Durmak İçin Bu Gıdalardan Uzak Durun! Uzmanların Yemeyi Ret Ettiği Gıdalar
Gıda Zehirlenmesinden Uzak Durmak İçin Bu Gıdalardan Uzak Durun! Uzmanların Yemeyi Ret Ettiği Gıdalar
Editör: Süleyman Daban
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Gıda zehirlenmeleri gününüzü mahvedebilir; arkadaşlarınız ile akşam için özel bir gün ayarladığınızda sizi eve hapis edebilecek karın ağrıları doğurabilir veya sıkıcı bir gün geçirmenize neden olabilecek bir baş ağrısına neden olabilir. Ya da sizi hastanelik edebilecek kadar ağır bir şekilde geçebilir. Uzmanların uyardığı, uzak durulması gereken gıdaları araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik...

1. Yıkanmadan Önce Kesilmiş Meyve ve Sebzeler

yıkanmadan önce kesilmiş meyveler

Uzmanlar yıkanmadan önce kesilmiş meyve ve sebzelerden kaçındıklarını söylüyor. Kolaylık hoş olabilir ama uzmanlara göre, gıdayı işleyen daha fazla kontaminasyon olasılığı anlamına geldiğinden, riske girmeye değmez.

2. Az Pişirilmiş Etler

az pişmiş etlerin riski

Uzmanlar bifteklerin az pişirilmesini riskli görüyor. Uzmanlara göre, E. coli veya salmonella'ya neden olabilecek bakterileri öldürmek için etin 160 derecede pişirilmesi gerekiyor.

3. Pişmemiş Yumurtalar

çiğ yumurta riski

Kuş gribinin yoğun olduğu zamanlarda ki kadar riskli olmasa da çiğ yumurtadan salmonella salgınının bulaşması çok basit bir olaydır. 

4. Pastörize Edilmemiş Süt ve Meyve Suları

Büyüyen bir hareket, pastörizasyonun besin değerini tükettiğini savunarak insanları "çiğ" süt ve meyve suları içmeye teşvik ediyor. Marler, pastörizasyonun tehlikeli olmadığını ancak güvenlik adımını atlamak bakteri, virüs ve parazitlerin neden olduğu kontaminasyon riskinin artması anlamına geldiğinden çiğ içeceklerin tehlikeli olabileceğini söylüyor.

Büyüyen bir hareket, pastörizasyonun besin değerini tükettiğini savunarak insanları çiğ süt ve meyve suları içmeye teşvik ediyor. Uzmanlar, pastörizasyonun tehlikeli olmadığını ancak güvenlik adımını atlamak, bakteri, virüs ve parazitlerin neden olduğu kontaminasyon riskinin artmasına neden olabileceğinden çiğ içeceklerin tehlikeli olabileceğini söylüyor.

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