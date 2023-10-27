Gıda Zehirlenmesinden Uzak Durmak İçin Bu Gıdalardan Uzak Durun! Uzmanların Yemeyi Ret Ettiği Gıdalar

Gıda zehirlenmeleri gününüzü mahvedebilir; arkadaşlarınız ile akşam için özel bir gün ayarladığınızda sizi eve hapis edebilecek karın ağrıları doğurabilir veya sıkıcı bir gün geçirmenize neden olabilecek bir baş ağrısına neden olabilir. Ya da sizi hastanelik edebilecek kadar ağır bir şekilde geçebilir. Uzmanların uyardığı, uzak durulması gereken gıdaları araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik...

1. Yıkanmadan Önce Kesilmiş Meyve ve Sebzeler

Uzmanlar yıkanmadan önce kesilmiş meyve ve sebzelerden kaçındıklarını söylüyor. Kolaylık hoş olabilir ama uzmanlara göre, gıdayı işleyen daha fazla kontaminasyon olasılığı anlamına geldiğinden, riske girmeye değmez.

2. Az Pişirilmiş Etler

Uzmanlar bifteklerin az pişirilmesini riskli görüyor. Uzmanlara göre, E. coli veya salmonella'ya neden olabilecek bakterileri öldürmek için etin 160 derecede pişirilmesi gerekiyor.

3. Pişmemiş Yumurtalar

Kuş gribinin yoğun olduğu zamanlarda ki kadar riskli olmasa da çiğ yumurtadan salmonella salgınının bulaşması çok basit bir olaydır.

4. Pastörize Edilmemiş Süt ve Meyve Suları

Büyüyen bir hareket, pastörizasyonun besin değerini tükettiğini savunarak insanları çiğ süt ve meyve suları içmeye teşvik ediyor. Uzmanlar, pastörizasyonun tehlikeli olmadığını ancak güvenlik adımını atlamak, bakteri, virüs ve parazitlerin neden olduğu kontaminasyon riskinin artmasına neden olabileceğinden çiğ içeceklerin tehlikeli olabileceğini söylüyor.