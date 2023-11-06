Gıdı Eritme Hareketlerini Evde Uygulayın! Ameliyatsız Günde Sadece 10 Dakikanızı Ayırarak Gıdınızdan Kurtulabilirsiniz

Şişkin gıdıklar sizi ayna karşısında rahatsız edebilir. Şişkin gıdıklar, ne yazık ki yaşlandıkça çene bölgemizin altındaki sarkık, kırışık deriyi daha sık görürüz. Çoğu kişi bu özellikten kurtulmak için estetik ameliyata başvursa da araştırmalar, günde 30 dakikalık yüz ve boyun egzersizinin yüz gençleştirmede önemli gelişmeler sağlayabileceğini gösteriyor. Bizde uzmanların tavsiyelerine göre gıdıklarınızı yok etmenize yardımcı olacak egzersizleri derledik

1. Alın İtme

Bu egzersizi oturarak veya ayakta yapabilirsiniz; sizin için daha rahat olanı seçin.

Ellerinizi alnınıza koyun ve başınızı ellerinize doğru itin. Başınızı veya ellerinizi hareket ettirmeyin, sadece baskı uygulayın.

Bu pozisyonu 10 saniye basılı tutun.

Aynı hareketi elleriniz boynunuza koyarak ve başınızı geriye doğru bastırarak tekrarlayın. Daha sonra bunu 10 saniye kadar tutun.

2. Kuğu Boynu

Klasik bir yoga hareketi olan bu egzersiz basit ama etkilidir.

Başınızı hafifçe geriye doğru eğerek sol tarafınıza çevirin. Kulaklarınızın altındaki kasları hissedin.

6 ila 8 saniye basılı tutun.

Başınızı merkeze çevirin ve aynı hareketi sağ tarafınız için tekrarlayın.

3. Öpücük

Bu egzersiz için rahat bir sandalye seçin ve sırtınız dik bir şekilde oturun.

Başınızı kaldırın ve tavana bakın.

Dudaklarınızla öpüşme hareketleri yapmaya başlayın.

Tavanınıza 20 öpücük gönderin ve dinlenin.

4. Yutkunan Balık

Artık oturduğunuza göre bir sonraki egzersizi yapmaya başlayabilirsiniz.

Tekrar tavana bakın, ancak bu sefer sağ elinizi köprücük kemiğinize koyun ve aşağı doğru hafif bir baskı uygulayın.

Dudaklarınızı dişlerinizin etrafına sarın ve ağzınızı açıp kapatmaya başlayın.

Bu hareketi 5 kez tekrarlayın.

Ellerinizi değiştirin ve hareketi 5 kez daha tekrarlayın.

5. Boyun Germe

Şimdi karnınız yukarıda, dizleriniz bükük ve kollarınız gövdenizin yanında düz olacak şekilde bir matın üzerine uzanın.

Başınızı ve boynunuzu yavaşça yerden kaldırmaya başlayın.

Başınız hala havadayken başınızı yavaşça sağa ve sonra sola çevirin.

Başınızı başlangıç ​​pozisyonuna doğru öne doğru çevirin ve başınızı tekrar yere indirin.

Yorgun hissetmeden önce mümkün olduğu kadar tekrarlayın.

6. Yukarı Bakan Köpek

Hala uzanırken, bacaklarınız düz olacak şekilde karnınızı aşağıya doğru çevirin.

Dirsekleriniz omuzlarınızın tam altında olacak şekilde her iki kolunuzu da düzleştirin.

Çenenizi dışarı doğru eğin ve vücudunuzun ters C pozisyonuna gelmesi için yukarı doğru itin.

Birkaç saniye basılı tutun ve ardından tekrarlayın.

7. Yutma Esnemesi

Artık oturma pozisyonuna dönüp tekrar tavana bakabilirsiniz.