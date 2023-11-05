Günlük Vitamin İhtiyacı İçin Ne Yemeli? Günlük Vitamin İhtiyacı İçin Bu Gıdaları Sofranızdan Eksik Etmeyin!

Konu meyve ve sebzeye gelince, muhtemelen hepimiz günlük vitamin ihtiyacının farkındayız ama hangi gıdaları seçtiğimiz önemli mi? Tüm sebzeler eşit mi yaratılmıştır, yoksa bazıları günlük vitamin ve mineral ihtiyacımızı karşılama konusunda diğerlerinden daha mı iyidir?

Günlük Vitamin İhtiyacı İçin Neye İhtiyacımız Var?

Vitaminler organik maddelerdir; canlılardan türetilir veya canlılar tarafından yapılırlar ve genellikle karbon ve hidrojen atomları içerirler. Mineraller ise kayalardan, topraktan veya sudan gelen inorganik, doğal olarak oluşan maddelerdir.

Vücudumuzun çalışabilmesi için belirli vitamin ve minerallere belli miktarlarda ihtiyacı vardır; çoğu insan için bunlar çeşitli ve dengeli beslenmeyle elde edilebilir.

İhtiyacımız olan temel vitaminler arasında A vitamini, B vitaminleri ve folik asit ile C, D, E ve K vitaminleri bulunur.

Mineraller açısından diğerlerinin yanı sıra kalsiyum, iyot, demir, bakır, potasyum ve çinkoya ihtiyacımız var.

Vitamin İhtiyacı İçin Hangi Besinleri Tüketmeliyiz

Uzmanlara göre vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerden yeterince aldığımızdan emin olmak için çok çeşitli meyve ve sebzeleri tüketmek önemlidir. Bununla birlikte, bazı sebzeler özellikle besin bakımından yoğundur ve bize tek bir besin yığını sunar.