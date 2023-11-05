Günlük Vitamin İhtiyacı İçin Ne Yemeli? Günlük Vitamin İhtiyacı İçin Bu Gıdaları Sofranızdan Eksik Etmeyin!
Günlük vitamin ihtiyacı için herkes az çok elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sağlıklı besinler, hepimizin temel konularından birisidir. Günlük vitamin ihtiyacınızı karşılamak için sofranızda bulundurabileceğiniz gıdaları derledik.
Konu meyve ve sebzeye gelince, muhtemelen hepimiz günlük vitamin ihtiyacının farkındayız ama hangi gıdaları seçtiğimiz önemli mi? Tüm sebzeler eşit mi yaratılmıştır, yoksa bazıları günlük vitamin ve mineral ihtiyacımızı karşılama konusunda diğerlerinden daha mı iyidir?
Günlük Vitamin İhtiyacı İçin Neye İhtiyacımız Var?
Vitaminler organik maddelerdir; canlılardan türetilir veya canlılar tarafından yapılırlar ve genellikle karbon ve hidrojen atomları içerirler. Mineraller ise kayalardan, topraktan veya sudan gelen inorganik, doğal olarak oluşan maddelerdir.
Vücudumuzun çalışabilmesi için belirli vitamin ve minerallere belli miktarlarda ihtiyacı vardır; çoğu insan için bunlar çeşitli ve dengeli beslenmeyle elde edilebilir.
İhtiyacımız olan temel vitaminler arasında A vitamini, B vitaminleri ve folik asit ile C, D, E ve K vitaminleri bulunur.
Mineraller açısından diğerlerinin yanı sıra kalsiyum, iyot, demir, bakır, potasyum ve çinkoya ihtiyacımız var.
Vitamin İhtiyacı İçin Hangi Besinleri Tüketmeliyiz
Uzmanlara göre vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerden yeterince aldığımızdan emin olmak için çok çeşitli meyve ve sebzeleri tüketmek önemlidir. Bununla birlikte, bazı sebzeler özellikle besin bakımından yoğundur ve bize tek bir besin yığını sunar.
- Brokoli: Dünyanın her yerinde özellikle çocukların nefret ettiği brokoli, A, B-5, B-9, C ve K vitaminlerinden magnezyum, sodyum ve kükürte kadar birçok besin maddesiyle doludur.
- Yapraklı Yeşillikler: Uzmanlar gerçekten yeşillikleri yemeniz gerektiği konusunda uyarıyor. Ispanak ve lahana gibi yapraklı yeşillikler A, B-9, C, E ve K gibi vitaminlerle doludur ve kalsiyum, magnezyum, manganez, potasyum ve demir içeren mineraller açısından da eksik değildirler. .
- Havuç: Havucun faydalarını saymakla bitmez ve bunun yanında havuç size A, C ve K vitaminleri ile sodyum ve potasyum minerallerini sağlayacaktır.
- Tatlı Patates: A ve C vitaminlerinin yanı sıra sodyum ve manganez ihtiyacını karşılamak için mütevazı tatlı patatesten başkasına bakmayın.
- Biber: Biberde A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra sodyum minerali de bol miktarda bulunur.
- Baklagiller: Fasulye, bezelye ve mercimek gibi baklagiller, kapsamlı sebze ailesinin bir parçasıdır. Ve B-6 ve B-9 vitaminleri, magnezyum, potasyum, manganez, çinko, selenyum ve bakır gibi besinlerle doludurlar.
- Kuşkonmaz: Kuşkonmaz B-9, E, K vitaminleri ve kükürt içerir.
- Avokado: Bir kısım insan tarafından sevilen avokadonun bir çok yararı bulunuyor: B-3, B-5, E vitaminlerini ve magnezyum mineralini içeriyor.