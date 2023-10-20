Uyku Sorunlarınızı Çözebilecek Tüyolar!

Uyku sorunları herkes için rahatsız edici bir durumdur. Kimse uyandığında omuz ağrısı veya karıncalanmış kol ile uyanmak istemez.

Günümüz yaklaşık üçte birini uyuyarak geçiririz. Hem gece uykumuzun kalitesi hem de genel sağlığımız doğrudan uyku duruşumuza ve yatmadan önce ne yaptığımıza bağlıdır. Güne daha sağlıklı başlamak için düzgün bir uyku şart, bunun için uyku sorunlarını çözecek teknikleri araştırdık ve listeledik.

1. Omuz Ağrısı

Ağrılı bir omuzla uyanırsanız, özellikle ağrılı omuzda olmak üzere yan yatmaktan kaçının. Ayrıca omuzların yanlış hizalanmasına neden olacağından yüzüstü uyumanız da tavsiye edilmez.

En iyi uyku pozisyonu sırt üstü yatmaktır. Başınızın altına ince bir yastık (ortopedik olan sizin için en uygunudur) koyun . Başka bir yastık alın, karnınıza koyun ve ona sarılın. Omuzlarınız artık doğru ve sabit pozisyonda olacaktır.

Sırt üstü uyumayı sevmiyorsanız, acı vermeyen tarafa yatmayı deneyin. Bacaklarınızı hafifçe göğsünüze doğru çekin ve dizlerinizin arasına bir yastık yerleştirin. Elinizi başınızın altında tutarak uyumak, omuzun doğal olmayan bir pozisyon almasına neden olacağından tavsiye edilmez.

2. Sırt Ağrısı

Sırt ağrınız varsa omurganızın normal eğriliğini korumak çok önemlidir. Yatağınızın aşırı yumuşak olması durumunda yenisini almanın zamanı gelmiş demektir.

Sırt üstü uyumak muhtemelen sizin için en iyi pozisyondur. Doğal omurga eğrilerini düzeltmeye ve tendonlarınızdaki gerginliği azaltmaya yardımcı olmak için dizlerinizin altına bir yastık yerleştirin. Ek destek için sırtınızın altına küçük bir rulo havlu da deneyebilirsiniz.

Eğer yüz üstü uyuyan biriyseniz, alt karnınızın ve leğen kemiğinizin altına bir yastık koyun ki sırtınızın küçük kısmı öne doğru gitmesin.

Yan yatmayı seviyorsanız cenin pozisyonunu almak en iyisidir. Sırtınızı doğal olarak kavisli tutarak bacaklarınızı hafifçe göğsünüze doğru çekin. Dizlerinizin arasına küçük bir yastık koyun. Bu, alt sırtınızdaki yükü hafifletmenize yardımcı olabilir.

3. Boyun Ağrısı

Tıpkı sırt ağrılarında olduğu gibi uyurken boynunuzun desteklenmesi gerekir.

Genel olarak başınızın altında bir yastık ve her kolunuzun altında bir yastık olacak şekilde sırt üstü uyumak en iyi seçenektir . Boyun problemi olan kişilerin yastıklarını çok dikkatli seçmeleri gerekir; en iyisi ortopedik veya rulo yastıkları tercih etmektir.

Yan yatmayı tercih ediyorsanız yastığınızın çok yüksek olmadığından emin olun . 6 inçten daha kalın olmamalıdır. İdeal olarak, boynunuzu doğru pozisyonda tutmaya yardımcı olmak için yastığınızın yüksekliği bir omuz genişliğine uygun olmalıdır.

Yüzüstü uyuyan biriyseniz bulabileceğiniz en ince yastığı kullanın. Bütün gece başınızı bir tarafa çevirerek yatmak boynunuzu zorlayacağından hiç bu pozisyonda uyumamak daha iyidir.

4. Uyuyamıyorsanız

Yatmadan önce telefonları ve bilgisayarları ortadan kaldırmak zor olabilir ama yapmalısınız. Uykuya dalmakta zorluk çekiyorsanız gerçekten yardımcı olur. Ekranlardan gelen ışık uyku-uyanıklık döngülerimizi etkiler.

Yatmadan en az 6 saat önce kafein tüketmekten kaçının.

Sabah ve öğleden sonra egzersiz yapın. Bu, tüm vücudunuzun sıkılaşmasına, kan dolaşımınızın iyileşmesine ve çok daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olur.

5. Sık Sık Uyanıyorsanız

Sık sık gecenin ortasında uyanıyorsanız, yalnızca uyumadan önce herhangi bir alet kullanmaktan değil, aynı zamanda yatmadan önce de alkol kullanmaktan kaçınmalısınız . Alkol vücudunuzdaki su dengesini bozar ve uyku döngünüzü etkiler.

Ayrıca oda sıcaklığınızı kontrol edin . İdeal uyku sıcaklığı 20°C ila 22°С (68°F ila 71°F) arasındadır.