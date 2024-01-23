Hastalıklara iyi geliyor, bağırsakları çatır çatır çalıştırıyor! Pırasa hangi hastalıklara iyi gelir?
Kış mevsimlerinde bolca yediğimiz pırasa pek çok hastalığa iyi geliyor ve iyileşme sürecini hızlandırıyor. Sağlığa faydalarını hiç bilmediğimiz pırasa nasıl yenmeli? İşte pırasanın faydaları...
Son Güncelleme:
Pırasa özellikle kış mevsimlerinin vazgeçilmez sebzelerinden birisi. Soğana benzeyen haliyle farklı bir görüntüsü olsa da hiçbirimiz iyi bir zeytinyağlı pırasaya hayır diyemiyoruz. Peki pırasa hangi hastalıklara iyi geliyor?
Pırasanın allium yani soğan ailesinden geldiği biliniyor. Düşük kalorisi nedeniyle de tercih edilen pırasa C, K ve beta-karoten açısından da oldukça zengindir.
PIRASA EN ÇOK NERELERDE YETİŞİR?
Ülkemizde en çok İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir'de yetişmektedir.
İŞTE PIRASANIN FAYDALARI...
Özellikle Romalılar pırasanın içerdiği opiat sayesinde sakinleştirici özellikleri olduğuna inanılırdı.