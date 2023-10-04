Hastalıklarınızın Çaresi Uykuda Olabilir! Serbest Radikaller Nelerdir?

Mükemmel işleyen bir mekanizma olan vücudumuz “antioksidan” denilen maddelerle serbest radikallere savaş açar. Adını sıkça duyduğumuz antioksidanlar dışarıdan besinlerle alınabildiği gibi, ciltteki yaşlanmayı geciktirmek için cilt ürünlerinde de bulunur. Bütün bunlardan daha önemlisi vücudumuzda da doğal olarak antioksidanlar bulunur. Bunlardan belki de en bilindiği melatonin’dir.