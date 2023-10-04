Hastalıklarınızın Çaresi Uykuda Olabilir! Serbest Radikaller Nelerdir?
Vücudumuz gün içerisinde birçok hastalığa ve virüse maruz kalır. Bunun yanı sıra vücudumuzda aldığımız her madde yıkılıp enerji açığa çıkarılırken serbest radikaller oluşur. Peki nedir bu serbest radikaller?
Pek çok hastalığa kapı açan serbest radikaller vücudumuzdaki kimyasal döngünün bir parçasıdır. Yediğimiz besinler hatta aldığımız nefese kadar çoğu olayda serbest radikal oluştururuz. Yaşlanma dediğimiz olay bu maddelere bağlı gerçekleşir.
Mükemmel işleyen bir mekanizma olan vücudumuz “antioksidan” denilen maddelerle serbest radikallere savaş açar. Adını sıkça duyduğumuz antioksidanlar dışarıdan besinlerle alınabildiği gibi, ciltteki yaşlanmayı geciktirmek için cilt ürünlerinde de bulunur. Bütün bunlardan daha önemlisi vücudumuzda da doğal olarak antioksidanlar bulunur. Bunlardan belki de en bilindiği melatonin’dir.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR
Pandemi süreciyle hayatımızda daha da önem kazanan melatonin gece 22.00-02.00 saatleri aralığında salgılanan, diğer adıyla uyku hormonu olarak da bilinen bağışıklık sisteminin birinci yardımcısıdır.
Hücre yenilenmesi, kalp damar sağlığının korunması, vücut ritminin düzenlenmesi, meme kanseri başta olmak üzere kanser türlerine karşı koruyucu etki oluşturulması, uyku kalitesinin arttırılması ve buna bağlı olarak depresyon gibi psikolojik hastalıklara karşı koruma sağlar.