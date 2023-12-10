İranlı Diş Doktorundan Yeni Başarı

İranlı Çene Cerrahı Uzmanı Dr. Behnam Shakibaie’nin daha önce Almanya’da ses getiren mikroskobik implant tedavisi şimdi de ABD’de tescillendi.

İranlı Diş Doktorundan Yeni Başarı

İranlı doktorun yeni tedavi yöntemi, ABD’de diş hekimliğinin birinci standardı olarak ilk kez tanıtıldı. Tanıtım, ABD’de diş hekimliği alanında modern diş tedavi yöntemlerindeki standardı duyurmaktan sorumlu bilimsel ve eğitici yayın organı olan Compendium tarafından yapıldı.

Mikroskobik ve dijital implantoloji adı verilen bu tedavi tekniği protez dahil olmak üzere çeşitli cerrahi teknikleri içeriyor.

Dr. Behnam Shakibaie Almanya ve ABD’de yıllarca süren araştırma ve çabaların ardından mikroskobik implant tedavisinin yeni yöntemini tescil ettirmeyi başardı.

Compendium’un yayınladığı tescilde, yeni yöntemin hastaların tedavisi için köklü bir dönüşüm yaratacağı kaydedildi. Compendium yayınına göre, bu yeni tedavi yöntemi, 2024 yılında ABD’de hayata geçirilecek ilk bilimsel proje olacak.

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