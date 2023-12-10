Vatan Partisi'nin Ankara Adayları Belli Oldu! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Utku Reyhan Oldu

Vatan Partisi Ankara 12. Olağan İl Kurultayı düzenlendi. Kurultayda, 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimlerdeki Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri için başkan adayları da belli oldu. Adaylar düzenlenen kurultayla birlikte kamuoyuna duyuruldu. Vatan Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan Adayı Utku Reyhan oldu. Çankaya’da Murat Demirbaş, Mamak’ta Can Alkaç, Yenimahalle’de Mustafa Aynur, Keçiören’de Erdem Cömert, Sincan’da Perihan Karagöllü aday gösterildi.

Vatan Partisi Ankara Olağan İl Kurultayı, Divan Başkanlığı seçimi ile başladı. Divan Başkanlığı’na Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan seçildi. Korkmazcan, Ankara’nın yeniden antiemperyalist mücadelenin karargahı olacağını belirterek, "Ankara'yı yeniden 100 yıl önce olduğu gibi uluslararası merkez haline getirmek için çalışacağız. Yeniden başı sıkışan mazlumlar gözlerini Ankara'ya çevirecek. İkinci görevimiz; Ulus adında ilçe kurulması ve Cumhuriyetin örnek merkezi haline getirilmesi talebi var. Bu talebi yerine getireceğiz." dedi.

Doğu Perinçek'ten Kritik Açıklamalar

Kurultaya Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı. Burada bir konuşma yapan Doğu Perinçek, "Bu kurultayımızı Sayın Hasan Korkmazcan başkanımızın başkanlığında yapmamızın bir anlamı var. Sayın Korkmazcan TBMM kürsüsünden örnek yönetimde bulunmuş birisi. Onun başkanlığı, bizim iktidar yolunda yürüdüğümüzün çok önemli bir ifadesidir." dedi.

"Sizleri görevlere hazır görmekten çok mutluyum." ifadelerini kullanan Perinçek şöyle devam etti:

- Türkiye büyük bir kararın eşiğindedir. Sistem bitmiştir. Özellikle bu Atlantik'e bağımlı sistemin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Üretim devrimini başarmak için burada toplandık. Atlantik sistemi ve yöneticileri devletimizde büyük zaaflar yarattı. Bakınız Anayasa Mahkemesi PKK terör örgütüne yasal olanaklar sunuyor, PKK terör örgütünün ayağı olan partiyi kapatmıyor hatta devletin Hazinesinden 540 milyon TL para verilmesini sağlıyor. Bu devletin nasıl bir zaaf içinde olduğunu gösteriyor. Halkımız bu sistemin içinde artık yaşayamıyor. Yalnız halkımız değil milli devletimizin kurumları da mevcut duruma isyan halindedir. Yargıtay, Anayasa Mahkemesine sen suçlusun diyor.

- İsveç'in NATO'ya alınmasına ilişkin protokolü Sayın Cumhurbaşkanı Meclis'e gönderiyor. İki gün sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı biz NATO'yu burada istemiyoruz diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de NATO'ya ve Amerika'ya süngüsünü gösteriyor. Bugün Türkiye hapishanelerinde NATO generalleri yatıyor. Amerika'nın ordu, polis, yargı içindeki güçleri 15 Temmuz'dan beri ezilmektedir. Bu süreçte de Vatan Partisi önderlik etmektedir. Ordudan, polisten temizlenmesinden sonra sıra üniversitelere gelmektedir.

- Genel Sekreterimiz Özgür Bursalı'nın öncülüğünde Şırnak Üniversitesinden başlayarak FETÖ'nün üniversite yapılanmasına karşı büyük mücadele içindeyiz. Şimdi tehdit ediyorlar. Siz Vatan Partisi'nin genel sekreteri ve liderlerinin kıllarına bile dokunamazsınız. Ama biz sizin karanlık baykuşunuzu Ankara'ya getirecek ve Türk yargısına teslim edeceğiz. Süleymancılar denen yine ABD tarafından piyasaya sürülen o sözde Ortaçağ tarikatının da sonunu getireceğiz. Türk devrimi safsataya karşıdır. Safsataya karşı bilimin mücadelesini, hareketini başlatıyoruz.

- Ankara devrimci mirasıyla Türkiye'mizin tarihi görevlerinin karar merkezi olacaktır. Dünyaya baktığımızda bütün cephelerde Amerikan emperyalizmine karşı dünya halklarının ayağa kalktığını görüyoruz. Biz Vatan Partisi ve Türk milleti olarak Filistinliyiz. Bizler Vatan Partisi'nin aslanlarıyız. Önümüzde iktidar görevleri var. Felsefemiz bencillikten kurtulmak. Yolumuz iktidar yoludur. Ve hazırız.

ABB Başkan Adayı Utku Reyhan Açıklamalarda Bulundu

Kurultayda konuşan Vatan Partisi Ankara İl Başkanı ve ABB Başkan Adayı Utku Reyhan şunları söyledi:

- Ülkemiz deyim yerindeyse bir Fetret Döneminde. Ergenekon tertibini sona erdirdikten sonra Türkiye'de bir yükseliş dönemi başladı. Amerikan emperyalizminin baş düşman olduğu milletimizin bilincine yerleşti. Bu sürecin doğal devamı NATO'dan çıkılmasıydı. Üretim devrimiyle refah içinde toplum inşa edilmesi bu sürecin devamıydı. Fakat bu henüz olmadı.

- AK Parti hükümetinin barutu bitti. Daha birkaç gün önce Yunanistan'a taviz verdiler. İncirlik’ten İsrail'e silah taşınırken onlar kahve zincirlerini boykot etmeyi tercih ettiler. En sonunda faizciye, sıcak paracıya teslim oldular. Hükümet, Doğu’ya yönelen Türkiye gemisi içinde, çaresizce Batı’ya yönelmektedir. İktidar özellikle 2023 seçimleri sonrası büyük hayal kırıklığı yaratmış durumda. Halk AK Parti'ye eleştirilerini gittikçe yükseltiyor. Sistem muhalefeti de bu topluma herhangi bir seçenek vaat etmemektedir. Özetle sistem partileri çıkmazda. Türkiye'yi buradan Vatan Partisi çıkaracaktır.

- Türkiye’nin Vatan Partisi dışında bir doktoru yoktur. Şimdi biz bu hasta adamı eskisinden daha güçlü hale getirmek için kollarımızı sıvıyoruz. Doktor Vatan Partisi, reçete ise üretim devrimi programıdır. Ankara gelecekte dünya tarihinde oynayacağı rolle de çok önemli bir kent. Maalesef bu kent on yıllardır rant şebekeleri içinde can çekişmektedir. Bu kent milli mücadelenin ateşiyle büyürken zaman içinde bir beton yığınına dönüştü.

- Ankara AK Parti'den kaçarken CHP ve İYİ Parti'ye tutuldu. Mansur Yavaş aday olduğunda 5 yıl içinde neler yapacağını söyledi. Bunların yüzde 95'i gerçekleşmedi. Peki Mansur Yavaş 5 yılda ne yaptı? Süleymancıları Belediye'ye doldurdu. En az üç daire başkanı Süleymancı. 2 bin Süleymancı tespit ettik bunu yalanlayamadılar. Melih Gökçek döneminde yolsuzluğa karıştığı tespit edilen 3 kişiyi daire başkanı yaptı. 24 kişiyi aynı zamanda belediye şirketlerinde maaşlara bağladılar. Artık belediyelerde birilerinin tanıdığı değilseniz iş güvencesiyle çalışmak imkansız hale geldi. Biz belediye işçileriyle beraber buna karşı mücadele edeceğiz. Saymakla bitmez. Hırsızlık, yolsuzluk, tarikatçılık!

- Bunlar Atatürk maskesiyle topluma sunuluyor. Ben bu kurultayda Ankaramızı bu akbabalardan kurtarmak için adayım. Partimizin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmaya adayım. Halkçı, kamucu, üreten belediyeciliği bütün dünyaya göstermek için adayım. Ankara'yı yeniden hayata döndürmeye talibim.

İlçe Belediye Başkan Adayları Konuştu

Vatan Partisi'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Murat Demirbaş da kurultayda açıklamalarda bulundu. Murat Demirbaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

- Çankaya ilçe teşkilatımız önüne yerel seçimleri hedef koyarak çalışmalar yaptı. Birlikte sıkı bir çalışma ortamı oluşturduk. Che Guevara'nın gerçekçi ol imkansızı iste sözünü kendimize şiar edindik. Karşımızdakiler halktan kopmuştu. Önce halka gidilmeliydi. Biz de öyle yaptık ve şimdiden inanılmaz sonuçlar aldık. 13 muhtar gezdik 9 tanesi aktif olarak bizimle çalışmaya başladı. Çankaya'da değişim isteğini gördük. Çankaya'da Vatan Partisi'nin zamanı gelmiş. Çankaya'yı yeniden Mustafa Kemal'in devrimci Çankaya'sı yapacağız. Sistem partileri dökülüyor. Kafasını sandığın içine gömenler kirli pazarlıkların içindeler. Biz Çankaya halkının devrimci değişim iradesine güveniyoruz. Çankaya'da milli güçleri bir araya getirerek Kemalist devrimi tamamlayacağız. Başaracağımıza yürekten inanıyorum.

Keçiören Belediye Başkan Adayı Erdem Cömert, “Fevzi Çakmak'ın Keçiörenindeyiz. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde Keçiören bir karargah olacak ben de bu karargahın başında olacağım.” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Mustafa Aynur "Gururluyum. Sürekli belediyelerle çalıştım. Belediyelerin her türlü olumsuzluğunu yakından biliyorum. Kazım Karabekir'in Yenimahallesinden herkesi selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Mamak Belediye Başkan Adayı Can Alkaç, "Bu benim için büyük bir onur. Üretim devriminin insan gücünü oluşturacağız Mamak'ta. Mamak'ta bir organize sanayi bölgesi oluşturacağız. Bunun çalışmasını yürüteceğim.” dedi.

Sincan Belediye Başkan Adayı Perihan Karagöllü de "Ev hanımıyım. İnat ettim. Sincan'ı alana kadar adayım. Partimden gelen her görev başım üstüne. Ne görev verilirse yapacağız." diye konuştu.