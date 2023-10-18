Kadınların Uzak Durması Gereken Egzersiz Hareketleri!
Erkek gibi kadınlar da spor ile içli dışlı olmayı ihmal etmiyorlar. Her insan sıkı bir vücuda sahip olmak ister. Tabi ki kadınlar bazı egzersizleri yaparken istemese de belleri ve omuzların genişlemesine neden olurlar.
1. Dambıl ile Eğilmeler
Dambıllarla bir yandan diğer yana eğilirken yan karın kaslarınızın büyümesini sağlarsınız. Bu neden ile bel kısmınız genişleyebilir, spora ara verdiğinizde yağlanmalara sebep olabilir.
2. Yan Uzantılar
Uzatma, vücudunuzu özel eğimli bir bench üzerinde büktüğünüz bir egzersizdir. Bu egzersizi yaparken yan karın kaslarınızın büyümesine ve belinizin aynı zamanda büyümesine neden olursunuz.
3. Ağırlıklarla Squat
Kadınlara yönelik popüler bir fitness kanalı olan Workout, ağır ağırlıklarla squat yaptığınızda sadece kalça kaslarınızı değil aynı zamanda karın kaslarınızı ve omurga kaslarınızı da çalıştırdığınızı ve bunun da kaçınılmaz olarak belinizin etrafındaki kas kütlenizin büyümesine yol açtığını iddia ediyor.
4. Önünüzde Dambıl Ve Halter Kaldırmak
Bu egzersizi yaparken şu basit prensibi izleyin: Ağırlıkları omuz seviyenizden daha yükseğe kaldırmayın. Kollarınızın yanlış konumlandırılması kaçınılmaz olarak trapezius kasını da etkileyecektir.