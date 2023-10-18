Kadınların Uzak Durması Gereken Egzersiz Hareketleri!

3. Ağırlıklarla Squat

Kadınlara yönelik popüler bir fitness kanalı olan Workout, ağır ağırlıklarla squat yaptığınızda sadece kalça kaslarınızı değil aynı zamanda karın kaslarınızı ve omurga kaslarınızı da çalıştırdığınızı ve bunun da kaçınılmaz olarak belinizin etrafındaki kas kütlenizin büyümesine yol açtığını iddia ediyor.