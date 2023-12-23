Kansızlığı Olanlar Dikkat! Sadece İki Malzemeyle Kansızlıktan Kurtulun!

Kansızlık ve D vitamini eksikliği sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Peki, kansızlık ve D vitamini eksikliğini gidermek için ne yapmalıyız? Kansızlığa ve D vitamini eksikliğine birebir fayda sağlayacak bir kür tarifiyle geldik! Bu kür sayesinde kansızlık ve D vitamini eksikliğinden kurtulacaksınız. Sadece iki malzemeyle çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiz mükemmel bir kür tarifi! İşte kansızlığınıza ve D vitamini eksikliğinize iyi gelecek kür tarifi…

Kansızlık Nasıl Oluşur?

Kansızlık ve D vitamini eksikliği zaman zaman her bireyin karşılaştığı bir problemdir. Fakat bazen bu problemler kronik hale gelerek vücutta gerçekleşebilecek olumsuzluklara neden olabilir. Kansızlık, vücuttaki organ ve dokulara yeterli oksijeni taşıyacak kadar sağlıklı kırmızı kan hücresi ya da hemoglobinin bulunmaması durumudur. Kansızlık sonucunda vücudun doku ve organlarındaki oksijen akışının azalmasına yol açarak birtakım belirtiler ortaya çıkar. Bunlar; yorgunluk, halsizlik, ciltte solgunluk, nefes darlığı, hızlı kalp atışı ve baş dönmesi gibi belirtilerdir. Kırmızı kan hücresi eksikliğinin yanı sıra bazı vitamin ve minerallerin eksikliği de kansızlığa yol açabilir. Kansızlık aynı zamanda anemi olarak da adlandırılmaktadır. Anemiye bağlı olarak demir eksikliği problemi de meydana gelebilir. Kansızlık yani anemi çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelebilir. Bunlar; kırmızı kan hücrelerinin üretim eksikliği, kırmızı kan hücrelerinin hızlı yakımı, kan kaybı ve kırmızı kan hücrelerinin yapımı için gerekli olan vitamin ve minerallerin alımı ya da emilim eksikliğidir.

Kansızlığın belli başlı türleri bulunmaktadır. Kansızlık teşhisinin konulması için muhakkak bir doktora başvurulması gerekli, bunun beraberinde ise tahlil ve tetkiklerin sonuçlanması gerekmektedir. Kansızlığa gerekli ilaç tedavileri uygulanabilir. Fakat bunun yanında evde doğal yöntemlerle de kansızlık probleminden kurtulabilirsiniz. Sizin için araştırdığımız bu kür sayesinde kansızlık probleminden kurtulabilirsiniz. İşte kansızlığınıza fayda sağlayacak o kür…

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun Kereviz-Ispanak Kürü

Kaynayan 2 bardak suyun içerisine 200 gram ince dilimlenmiş kerevizi koyun. Kısık ateşte 10 dakika kadar haşlayın. Daha sonra 250 gram ıspanağı ilave edin ve ıspanakla beraber 5 dakika kadar daha kaynatın. Sabahları aç karnına ya da kahvaltıdan 1 saat sonra tüketin. Aynı şekilde akşamları da aç karnına ya da yemekten 1 saat sonra tüketebilirsiniz. Bu kürü 10-15 gün boyunca ara vermeden uygulayabilirsiniz. Hazırladığınız kürü mutlaka buzdolabında bulundurun ve taze taze yapmaya özen gösterin.