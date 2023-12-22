Zeytin Yaprağı Çayının Faydaları! Bu Çaydan Bir Bardak İçtiğinizde…

Zeytin yaprağı çayı, antik çağlardan bu yana şifa kaynağı olarak kullanılan ve sağlığa oldukça faydalı olan, zeytin yapraklarının demlenmesi ile hazırlanan bir çay türüdür. Günümüzde de geleneksel tıpta oldukça sık kullanılan zeytin yaprağı birçok hastalığa fayda sağlamaktadır. Yüksek antioksidan özelliğe sahip olan zeytin yaprağı kalp hastalıklarına, şeker hastalıklarına ve cilt sorunlarına birebir fayda sağlar.

Zeytin yaprağı, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Aynı zamanda barış simgesi olarak kullanılmaktadır. Tam anlamıyla şifa kaynağı olan zeytin yaprakları; nezle, tropik hastalıklar ve sıtma gibi rahatsızlıkların tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Genellikle kuru ya da taze bir şekilde kullanılan zeytin yaprağı, bağışıklık sistemini destekler ve hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Ayrıca zeytin yaprağı, vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Gelin zeytin yaprağı çayının faydalarına ayrıntılı olarak bakalım.

Zeytin Yaprağı Çayının Faydaları

Sürekli hasta olan kişilere karşı oldukça faydalıdır.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı oldukça etkilidir.

Grip, nezle, öksürük gibi hastalıklara şifa kaynağıdır.

Kötü kolesterole karşı etkilidir.

Kan basıncını düşürür.

Yorgunluk, baş ağrısı ve uykusuzluğu karşı fayda sağlar.

Virüs, bakteri ve mantar oluşumunu engeller.

İnsilün direncini düşürür ve diyabete karşı vücudu korur.

Tokluk hissi verir, yağ yakımını sağlar ve zayıflamaya karşı yardımcı olur.

Uçuk tedavisinde kullanılır.

Sindirim sistemini destekler.

Daha rahat ve güzel nefes almanızı sağlar.

Diş ağrısına iyi gelir.

Hücre yenilenmesini destekler.

Vücuda enerji verir ve enerjiyi artırır.

Bağışıklığı güçlendirir.

Alerji tedavisinde kullanılır.

Kemiklerin iltihaplanmasını önler.

Vücudu hastalıklara karşı korur.

Sivilce, yara, yara izi ve lekelerin giderilmesini sağlar ve cildi korur.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı vücudu korur.

Siniri yatıştırır, sinir ve strese karşı fayda sağlar.

Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır?

1 çay bardağı için kurutulmuş 5-6 tane zeytin yaprağını kaynayan suyun içerisine atın ve yaklaşık 2 dakika kadar kaynatın. Kaynattığınız zeytin yapraklarının üstünü kapatın yaklaşık 10 dakika kadar demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra güzelce süzün ve zeytin yaprağı çayınız hazır. Günde 2 kez olmak üzere sabah ve akşam tüketebilirsiniz.