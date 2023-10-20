Kendi Kolajeninizi Kendiniz Yapın! Evde Kolayca Yapabileceğiniz Kolajen Tarifi!
Kolajen eksikliğimi yaşıyorsunuz? Evde kolayca yapabileceğiniz kolajen tarifi tam size göre! Hem doğal hem de pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kolajen yapımını sizin için araştırdık.
Kolajen, vücutta bulunan proteinin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturmaktadır. Kolajen, ciltte, belirli kaslarda, kemiklerde ve bağ dokularında güç ve esneklik sağlar. Vücutta bolca bulunan bu protein, cildin esnekliği ve dayanıklığı aynı zamanda eklemlerin sağlığı için oldukça önemlidir. Kolajenler kemik, kas ve kanlarda bulunur. Cildin büyük bir kısmını, vücut proteinin ise belli bir kısmını oluşturur. Yaş ilerledikçe vücutta bulunan kolajenler parçalanır ve azalır. Vücutta oluşabilecek yeni kolajen üretimi ise oldukça zorlaşır. Bundan dolayı ilerleyen yaşlarda kolajen alımı artar.
Vücutta birçok çeşit kolajen vardır. Kolajen çeşitleri birbirinden farklılık gösterir ve hepsinin görevi birbirinden farklıdır. Vücudun önemli noktalarını oluşturarak; yapısını, gücünü ve desteğini artırır. Aynı zamanda cildi sıkı bir görüntüye kavuşturarak sağlıklı görünmesini sağlar. Bunların yanında; eklemlerdeki ağrıları hafifletir, kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur, saç ve tırnakları güçlendirir, bağışıklık sistemini güçlendirir, kemiklerde oluşan kayıpları önleyerek kas kütlelerinin artmasına yardımcı olur.
Vücudun birçok noktasında bulunan kolajeni doğal yollarla almakta mümkün. İçerisinde kolajen bulunan besinlerden bazıları şunlardır; hayvansal açıdan zengin et ürünleri, soğuk su balıkları, süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı meyveler ve narenciye meyveleridir. Bu besinler doğru ve sağlıklı bir şekilde tüketildiğinde vücut bu besinleri sindirir ve proteinleri sentezler.
Evde Kolajen Tarifi
Malzemeler;
- 1 kilo dana ayak kemiği
- 2 yemek kaşığı elma sirkesi
- 3 litre su
Yapılışı;
- Kemiklerinizi soğuk suyla güzelce yıkayın ve 30 dakika kadar soğuk suda bekletin.
- Beklettiğiniz kemiklerin suyunu süzerek kenara alın.
- Düdüklü tencerenize kemiklerinizi yerleştirin. Üzerine içme suyunu ekleyin ve sirkesini koyun.
- Tencerenizin büyüklüğüne ve genişliğine göre kemiklerinizin üzerini örtecek kadar su ekleyin.
- En kısık derecede ocağa alarak yaklaşık 20 dakika kadar suyun ısınmasını bekleyin. Üzerinde biriken tortu ve köpükleri iyice temizleyin.
- Kemikleriniz kaynamaya başladığı anda suyunu dökün. Tekrar su ve sirkeyi ekleyerek ocağınızın altını açın ve kemiklerinizi kaynatın.
- Kemiklerinizi en kısık ateşte ve en küçük ocakta yavaş yavaş kaynamaya bırakın. Yaklaşık 4 saat kadar dilerseniz 6-7 saate kadar kaynatabilirsiniz. Kemiklerinizi ne kadar uzun süre pişirirseniz kolajeniniz o kadar besleyici ve iyi olacaktır.
- Tercih ettiğiniz pişirme süresi bittiğinde süzün ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra buzdolabında 1 gün bekletin. Bu süre içerisinde jelleşerek kıvamı koyulaşacak. Aynı zamanda üzerinde biriken yağ tabakasını da almayı unutmayın.
- İyice soğuyan kolajeninizi birer içimlik olacak şekilde paylaştırarak buzlukta saklayın. Buzlukta saklanmayan kolajen 3-4 gün içerisinde tüketilmelidir.
- Tüketeceğiniz zaman tek içimlik kolajenlerinizi bir cezvede eritin ve dilerseniz limon, sirke ve sarımsak ile beraber tüketin.
- Deneyecek olanlara şimdiden afiyet ve şifa olsun.