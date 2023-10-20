Kendi Kolajeninizi Kendiniz Yapın! Evde Kolayca Yapabileceğiniz Kolajen Tarifi!

Kolajen, vücutta bulunan proteinin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturmaktadır. Kolajen, ciltte, belirli kaslarda, kemiklerde ve bağ dokularında güç ve esneklik sağlar. Vücutta bolca bulunan bu protein, cildin esnekliği ve dayanıklığı aynı zamanda eklemlerin sağlığı için oldukça önemlidir. Kolajenler kemik, kas ve kanlarda bulunur. Cildin büyük bir kısmını, vücut proteinin ise belli bir kısmını oluşturur. Yaş ilerledikçe vücutta bulunan kolajenler parçalanır ve azalır. Vücutta oluşabilecek yeni kolajen üretimi ise oldukça zorlaşır. Bundan dolayı ilerleyen yaşlarda kolajen alımı artar.

Vücutta birçok çeşit kolajen vardır. Kolajen çeşitleri birbirinden farklılık gösterir ve hepsinin görevi birbirinden farklıdır. Vücudun önemli noktalarını oluşturarak; yapısını, gücünü ve desteğini artırır. Aynı zamanda cildi sıkı bir görüntüye kavuşturarak sağlıklı görünmesini sağlar. Bunların yanında; eklemlerdeki ağrıları hafifletir, kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur, saç ve tırnakları güçlendirir, bağışıklık sistemini güçlendirir, kemiklerde oluşan kayıpları önleyerek kas kütlelerinin artmasına yardımcı olur.

Vücudun birçok noktasında bulunan kolajeni doğal yollarla almakta mümkün. İçerisinde kolajen bulunan besinlerden bazıları şunlardır; hayvansal açıdan zengin et ürünleri, soğuk su balıkları, süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı meyveler ve narenciye meyveleridir. Bu besinler doğru ve sağlıklı bir şekilde tüketildiğinde vücut bu besinleri sindirir ve proteinleri sentezler.

Evde Kolajen Tarifi

Malzemeler;

1 kilo dana ayak kemiği

2 yemek kaşığı elma sirkesi

3 litre su

Yapılışı;