Kış aylarında nasıl beslenmeliyiz?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kış Aylarında Sağlıklı Beslenme Önerileri" yazısında, kış aylarında soğuklardan uzak durmak için daha fazla kapalı alanlarda ve sıcak ortamlarda bulunmanın etkisi ile fiziksel aktivitelerin düşmesi bu nedenle vücut direncinin azalmasına yönelik hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini açıkldı. İşte sağlık açısından dikkat edilmesi gereken hususlar...