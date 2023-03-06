Kış aylarında nasıl beslenmeliyiz?
Havanın soğuması ile birlikte kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirilmekte, fiziksel aktivite yoğunluğunda azalma olmaktadır. Bu nedenle vücut ağırlığında istenmeyen yönde değişiklikler olabilmektedir. Peki, kış mevsiminde neler tüketilmeli, nasıl sağlıklı besleniriz?
Kış mevsiminde fiziksel aktivitenin az olması, gecelerin uzaması nedeni ile televizyon başında fazla zaman geçirilmesi ve besinlerin atıştırılması gibi nedenlerden dolayı vücut ağırlığında istenmeyen yönde değişiklikler olabilmektedir.
Genellikle yaz aylarında dikkat edilmeye başlanan kilo kontrolü, kış aylarında yerini ihmalkârlığa bırakır. Kış mevsiminde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması sağlığımızın korunması açısından önem taşımaktadır.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kış Aylarında Sağlıklı Beslenme Önerileri" yazısında, kış aylarında soğuklardan uzak durmak için daha fazla kapalı alanlarda ve sıcak ortamlarda bulunmanın etkisi ile fiziksel aktivitelerin düşmesi bu nedenle vücut direncinin azalmasına yönelik hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini açıkldı. İşte sağlık açısından dikkat edilmesi gereken hususlar...
KIŞ AYLARINDA SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ
• Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir.
• Sağlıklı Yemek Tabağında belirtilen beş besin grubu tanımlanmış olup bu besinler yeterli miktarlarda alınmalıdır.
İŞTE BEŞ BESİN GRUBUNDAKİLER
• Süt ve ürünleri,
• Et - Tavuk - Balık - Yumurta - Baklagiller (nohut, fasulye, mercimek) - Yağlı Tohumlar - Sert Kabuklu Yemişler (ceviz, badem, fındık),
• Tahıllar (pirinç, makarna, bulgur. tam tahıllı ekmek),
• Sebzeler,
• Meyveler.
A VE C VİTAMİNİN FAYDALARI
• Beş besin grubunun içerdiği besin ögelerinden yeterli ve dengeli miktarda alınmalıdır.
• Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin, havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tüketimi önemlidir.