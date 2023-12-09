Limonu Böyle ve Bu Zamanda Tüketenler Yandı! Migreni Tetikler Mideyi Kezzap Gibi Deler

Faydalı besinlerden biri olan limon yanlış zamanda tüketildiğinde sağlığa zararlı olduğu ortaya çıktı! Migrenden mide denilmesine kadar neden olan limon hakkında bilinmeyenler!

Limonu Böyle ve Bu Zamanda Tüketenler Yandı! Migreni Tetikler Mideyi Kezzap Gibi Deler
Limonu Böyle Tüketenler Yandı! Migrenden Mide Delinmesine Kadar
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Dünyadaki en sağlıklı besinlerden biri olan limon yanlış zamanda yanlış şekilde tüketildiğinde zehir saçıyor! Limon asidik özelliği olan bir besindir. C vitamini yüksek olan limonun tüketilmesine bu yüzden dikkat edin!

Limonu Böyle ve Bu Zamanda Tüketenler Yandı!

C vitamini bakımından zengin olan limon antioksidan etkisi sayesinde tüm vücudu iyileştirebilir. Ancak diş sağlığı için önerilen karbonatla karıştırıp sürün önerisinde aslında ne kadar fayda sağlasa da o kadar zararı da var. İçerdiği asit diş fırçasıyla mineye zarar verir. Bu yüzden bu karşımı parmağınızla sürün. 

Gribal enfeksiyon zamanlarında sıklıkla tüketilmesi önerilen limon suyu aç karnına ya da ilaçlardan hemen önce sonra tüketildiğinde mideyi kezzap gibi deler. Yüksek oranda asit olduğundan mide asidinin dengesini bozarak artmasına neden olur. 

Limonun zararları

Cilt bakımında önerilen limon, ise asla direk yüze sürülmemeli. Cilt bariyerindeki sebumu bozarak nem dengesizliği yapar. Bu da gözeneklerin delinmesine yol açar. Cilt bariyeri bozuldukça kırışma sarkma durumları yaşanır. 

Tiramin maddesine sahip olan limon adeta migreni tetikler. Sinir sistemini uyarıcı olan limon kokusu şiddetli baş ağrısıyla beraber birleşerek migren ataklarını artırır. 

Sık sık tüketilen limon mide bulantısına yol açar. Bu da besinleri doğru enzimlemez. Potasyum ve magnezyum miktarını azaltarak kas ve kemik gelişimini engeller. 

Bunları Sık Tüketiyorsanız Dikkat Edin! Hiç Tahmin Etmeyeceğiniz Kadar Zarar Veriyor! Doktorların Kaçtığı O Yemekler Hangileri?Bunları Sık Tüketiyorsanız Dikkat Edin! Hiç Tahmin Etmeyeceğiniz Kadar Zarar Veriyor! Doktorların Kaçtığı O Yemekler Hangileri?Sağlık
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