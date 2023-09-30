Nasıl Uyuduğunuzun Farkında mısınız? İşte O Araştırmanın Sonucu Belli Oldu! Uyku Şekliniz Ölüm Riskiniz Hakkında Uyarıyor

Stanford Üniversitesi'nden Emmanuel Mignot'un da aralarında yer aldığı bilim insanları tarafından yapılan çalışmalara göre; uyku yaşı ile ölüm riskinin doğrudan bağlantılı olduğu kanıtlandı. Özellikle geceleri uyku bölünmesi yaşayan kişilerin bu riski daha çok taşıdığı söylenirken uykunun birçok rahatsızlıkta ilk bozulan şeylerden biri olduğu ortaya çıktı.