Nasıl Uyuduğunuzun Farkında mısınız? İşte O Araştırmanın Sonucu Belli Oldu! Uyku Şekliniz Ölüm Riskiniz Hakkında Uyarıyor
Yapılan araştırmalar uyuma şekliniz ile ölüm riskiniz hakkında bağlantılı bulunduğunu ortaya çıkardı.
Hem vücut hem de zihin sağlığı için büyük önem taşıyan uyku, gün boyu yorulan bedeni dinlendiriyor. Uyku esnasında yaşanan problemler hastalıklar hakkında ipuçları veriyor.
Stanford Üniversitesi'nden Emmanuel Mignot'un da aralarında yer aldığı bilim insanları tarafından yapılan çalışmalara göre; uyku yaşı ile ölüm riskinin doğrudan bağlantılı olduğu kanıtlandı. Özellikle geceleri uyku bölünmesi yaşayan kişilerin bu riski daha çok taşıdığı söylenirken uykunun birçok rahatsızlıkta ilk bozulan şeylerden biri olduğu ortaya çıktı.
Kişilerin uyku sırasındaki vücut hareketleri, nefes alıp vermeleri ve kalp atışları ile ilgili 12 bin çalışmayı inceleyen bilim insanları uyku bölünmesinin ölüm riski ile doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.
Uyku yaşı, insanların sağlıklarıyla bağlantılı uyku özelliklerine dayanan tahmini yaşı olarak biliniyor. Genele bakıldığı taktirde insanlar farklı yaşlarda farklı uyurlar ancak uyku kalitesindeki değişiklikler her yaşta kötü sağlığın ilk belirtilerinden biri olarak göze çarpıyor.