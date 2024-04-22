Sağlıklı yaşamda endokrin beslenme

Beslenme, fiziksel ve zihinsel sağlık açısından hayati önemde. TÜİK’in verilerine göre ülkemizde her 10 kişiden 4’ünün sofrasında et, balık, tavuk yok. Sağlıklı gıdaya ulaşımın maliyeti ise günden güne artıyor.

Editör: Yağmur Biçen

Beslenme, fiziksel ve zihinsel sağlık açısından hayati önemde. TÜİK’in verilerine göre ülkemizde her 10 kişiden 4’ünün sofrasında et, balık, tavuk yok. Sağlıklı gıdaya ulaşımın maliyeti ise günden güne artıyor. Uzmanlara göre, sağlıklı gıdaya ulaşma herkesin hakkı ancak bozulan ekonomi yüzünden her zaman olanaklı değil. Bu da diyabet, obezite gibi pek çok hastalığa zemin hazırlıyor.

Dünyada milyonlarca insan yetersiz beslenme yüzünden yaşamını yitiriyor. Ülkemizde büyük çoğunluk, açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşıyor.

ENDOKRİN BESLENME

Endokrin sistem, vücut hücrelerinin birbiri ile iletişimini sağlayan bezlerden oluşan hormonları üretiyor. Hormonların yetersiz, hiç veya normalden fazla salgılanması, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Buna bir de çevresel kirleticiler eklenince durum giderek ağırlaşıyor.

TÜİK’in verilerine göre 2023’te vatandaşların yüzde 39,2’si iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayamadı. Hayat pahalılığı yüzünden sağlıklı gıdaya ulaşmanın maliyeti giderek artıyor. Protein içeren besinleri tüketemeyen vatandaşın sofrası günden güne sağlıksızlaşıyor.

Ulusal Kanal’a konuşan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Melek Eda Ertörer, ekonomik darboğazda beslenme seçeneklerini anlattı.

Endokrin sistemi olumsuz etkileyen unsurlardan biri de çevresel kirleticiler.

Endokrin bozuculardan korunmak için, plastik kapların, teflon eşyaların kullanılmaması, kokulu deterjan ve kozmetiklere dikkat edilmesi, yüksek dozda soya içeren destek vitaminlerin kullanılmaması, bebeklerin olabildiğince anne sütü ile beslenmesi ve süt yoluyla bebeğe geçiş olabileceğinden emziren annenin beslenmesine dikkat etmesi ve iç mekânların iyi havalandırılması gerekiyor.

Cihat Yaycı gündemi Ulusal Kanal'a değerlendirdi!Cihat Yaycı gündemi Ulusal Kanal'a değerlendirdi!Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# sağlık # Sağlıklı yaşam # beslenme
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