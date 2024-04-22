Cihat Yaycı gündemi Ulusal Kanal'a değerlendirdi!

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tek kalan Abdülhamit Han Sondaj Gemisi'nin Karadeniz’e çekileceği iddialarını Ulusal Kanal'a özel değerlendirdi.

Editör: Ali Murat Engin

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tek kalan Abdülhamit Han Sondaj Gemisi'nin Karadeniz’e çekileceği iddialarını Ulusal Kanal'a özel değerlendirdi. Yaycı, "Türkiye, Avrupa Birliği’nin son raporundaki hakaret ve tehditlerine çekilerek mi yanıt veriyor?" dedi. ABD ve AB'nin Ege Denizi'ndeki hareketlerini de değerlendiren Yaycı, geri çekilinen noktalara dönülememe tehlikesinin altını çizdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek kalan Abdülhamit Han Sondaj Gemisi'nin Karadeniz’e çekileceği iddialarını Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı değerlendirdi.

Türkiye'nin karasularındaki Münhasır Ekonomik Bölgelerini anlatan Yaycı, "Münhasır Ekonomik Bölge askeri gemilerle korunmaz" dedi.

Yaycı: "Askeri gemilerle MEB hakkı korunmaz, varlık gösterilmez. Bu sismik araştırma ve sondaj gemileriyle gösterilir. Bugün Çin donanması da gelip bizim karasularımız ötesinde atış eğitimi yapabilir. Bu Çin'in MEB bölgesi anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Yaycı, gemilerin Karadeniz'de daha büyük bir ihtiyacı karşılayacağı haberlerine de yanıt verdi, "Bunlar hikaye. Madem öyle iki tane sismik araştırma gemimiz Doğu Akdeniz'e gönderelim." dedi.

Sismik araştırma ve sondaj gemilerinin çekilmelerine ilişkin çözüm önerisi de sunana Yaycı, "Bir, iki gemiyi, KKTC'ye verelim. O bayrakla faaliyet gösterelim." ifadelerini kullandı.

Müstafi Amiral, meclisteki muhalefet partilerine de "AB, ABD herkesi köşeye mi sıkıştırdı?" diye seslendi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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