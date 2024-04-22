Deprem Uzmanından uyarı: "6 büyüklüğünde deprem üretebilir!"

“Buğdaylı Fayı 6 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir.” Açıklama AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut’tan geldi. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremleri değerlendiren Koçbulut, bu depremlerin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı tetikleme olasılığının olmadığını söyledi. “İnsanlarımız bu açıdan tedirgin olmasınlar." dedi.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Koçbulut, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremleri değerlendirdi. Bölgedeki faylara ilişkin bilgi verdi.



Koçbulut, Buğdaylı Fayı’nın 6 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğini söyledi: Tokat'taki depremlerin ardından sosyal medyada "Sivas'ta 7 büyüklüğünde deprem olacakmış" şeklinde söylentilerin ortaya çıktığını söyledi. “İtibar etmeyin” dedi.



Koçbulut, 6 Şubat depremlerinden sonra Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Batı'da Tuz Gölü'ne kadar olan bölgede ana kütlenin oturmasına bağlı olarak depremlerin meydana geldiğini belirtti.