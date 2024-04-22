Mehmet Şimşek'e "yerel halk" tepkisi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türk Milletinden bahsederken "yerel halk" demesi tepki çekti. Bakanlık, Şimşek'in yerel yatırımcıları kastettiğini açıkladı.

Editör: Dilek Doğan

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türk Milletinden bahsederken "yerel halk" demesi tepki çekti. Bakanlık, Şimşek'in yerel yatırımcıları kastettiğini açıkladı. Ekonomistler ise Şimşek'in ifadelerinin kapitalist sistemin yansıması olduğunu değerlendirdi. Ayrıca, yerel halk ifadesiyle Türk milletine 2. sınıf muamelesi yapıldığı ifade edildi.

Tepki çeken ifadelerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Terminolojide rutin savunması yapıldı. 'Yerel halk' değil yerel yatırımcının tanımlandığı öne sürüldü.

Bir kurtarıcı gibi İngiltere'den ithal edilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in küçümseyici 'locals' yani yerel halk ifadesine tepki yağdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında "Bakanımız uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir" denildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Mehmet Şimşek # ekonomi
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