WhatsApp üzerinden dolandırıcılık!

Dolandırıcılar "bir koyup üç alma" vaadiyle WhatsAp üzerinden vatandaşları tuzağa düşürüyor. Bir hesap ya da işletmenin sosyal medya hesabını beğenenlere 100 TL vereceklerini söylüyorlar. Vaat ettikleri parayı veriyorlar da ancak 5'inci görevden sonra nitelikli dolandırıcılık başlıyor.



Dolandırıcılar teknolojinin imkanlarını kullanarak her geçen gün yeni yöntem deniyorlar. Yeni tuzak WhatsApp'tan gönderilen mesajlar.



Kurbanlarını gönderdikleri mesajlarla kandırmaya çalışıyorlar. Hindistan, Pakistan, Endonezya gibi ülkelerin alan kodlarını kullanarak iletişime geçiyorlar.



Vadedilen paralar banka hesaplarına yatırılarak kişilerin güveni kazanılıyor. Bir süre sonra yeni görev mesajı geliyor. İşte nitelikli dolandırıcılık tam da burada başlıyor.

Bin TL'ye yatırılması durumunda 3 bin TL, 5 bin TL yatırılırsa 15 bin TL, 20 bin TL'ye 50 bin lira vereceklerini vaat ediyorlar. Bu miktarlar verildiği o anda vatandaşlar dolandırılıyor.